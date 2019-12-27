Kadın futbolcular, kadın şehitlerin mezarını ziyaret edip dualar okudu

Gaziantep'in Düşman işgainden kurtuluşunun 98. yıldönümünde Alg Spor Kadın Futbol Kulübü futbolcuları ve teknik heyeti, kentteki kadın şehitlerin mezarını ziyaret ederek, dua etti.

TFF Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde mücadele eden Gaziantep Alg Spor Kadın Futbol Kulübü Teknik Direktörü Aslı Canan Sabırlı ile futbolcular, 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı nedeniyle kentteki Kadın Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ALG Spor Teknik Direktörü Aslı Canan Sabırlı, "Gaziantep’in milli müdafaasında canını, malını, ruhunu ortaya koyan ecdadımıza çok şey borçluyuz. Gaziantep kısıtlı imkanlara rağmen namusu, toprağı ve şerefi uğruna birlik ve beraberlik içerisinde yaptığı onurlu ve soylu bir mücadelenin sonucunda kendi kendini kurtaran şehirlerden birisi olma gururunu yaşamış ve muhteşem bir direnişin sembolü olmuştur. Bu mücadelede kadınlarımız, annelerimiz ve kız kardeşlerimiz de savaşın her safhasında bulunmuş, cephelere erzak ve mühimmat taşımıştır. Kadınlarımız, bu topraklarda büyük bir mücadele örneği göstererek şehit olmuşlardır. Bizler de bu hatırları yaşatmak ve bu topraklarımıza sahip çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Gaziantep her açıdan örnek olmuş başarılar ve destanlar yazan bir şehirdir. Bu şehirde olmak ve bu şehir için mücadele vermek ne mutlu ki bize de nasip oldu. Biz, ALG Spor Kadın Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyeti, taraftarları ve yöneticileri adına burada olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu düşüncelerle, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutluyoruz. 25 Aralık kurtuluş gününde bu toprakları bize mukaddes bir vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, 6 bin 317 şehidimizi, rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından ALG Spor futbolcuları ve teknik heyeti, Türkiye’deki ilk olma özelliği taşıyan Kadın Şehitler Anıtı’ndaki mezarlara çiçek bırakıp dua etti.

GAZİANTEP 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:09

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