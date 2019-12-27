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YORUM KURALLARINI OKUDUM

KBB Uzmanı Opr. Dr. Fuat Karakuş Sanko Hastanesi’nde

İHA

Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Fuat Karakuş, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.
1973 yılında Kilis’te doğan Karakuş, ilk orta ve lise eğitiminin ardından 1995 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 19951997 yılları arasında Nizip’te devlet hizmeti yükümlülüğü görevini, 19972001 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde KBB Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi’ni tamamladı.
20012005 yılları arasında Şanlıurfa'da KBB Hastalıkları Uzmanı, 20052011 yılları arasında Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi ve KBB Hastalıkları Uzmanı olarak görev yaptı. Kilis Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binası açılışını gerçekleştirdi. 20112015 yılları arasında Kilis Milletvekili olarak TBMM Sağlık Çalışma ve Sosyal İşler ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonları yanında, Engelli Koordinasyon Merkezi’nde görev aldı. 20162018 yılları arasında Mardin Sağlık Genel Sekreterliği görevini üstlendi.
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi’nin ardından Aralık 2019 itibariyle SANKO Üniversitesi Hastanesinde KBB Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapmaya başlayan Opr. Dr. Karakuş, evli ve dört çocuk babasıdır.
SANKO Üniversitesi Hastanesi KBB Polikliniği
Hasta değerlendirilmesi en son görüntüleme teknikleri ile rahat, doğru, kısa ve güvenilir biçimde yapılarak muayene, teşhis ve tedavi gerçekleştirilir.
Poliklinikte Endoskopik Olarak Burun, Sinüs ve Larenks Muayenesi, Mikroskop altında dış kulak yolu ve kulak zarı muayenesi, Burun Septoplasti (Deviasyon), Türbinektomi (Parsiyel, Total), Polipektomi (Endoskopik), Sinüs; FESS (Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi), Boğaz; Adenoidektomi (Geniz Eti), Ventilasyon Tüpü, Tonsillektomi, Horlama Ameliyatı (UPPP), Larenks (Gırtlak); Selim Tümörler (Nodül, Polip), Kronik Orta Kulak İltihabı Cerrahisi (Timpanoplasti, Mastoidektomi), gerçekleştirilmektedir.
SANKO Üniversitesi Hastanesi
Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.

GAZİANTEP

27 Aralık 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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