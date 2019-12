Başkan Doğan personelleriyle bir araya geldi

Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, personelleri ile bir araya geldi.

Personelin sorun ve şikayetlerini dinleyen Başkan Doğan, çalışanlarına emekleri ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti. Toplantıda bir konuşma yapan başkan Ali Doğan, “Geçtiğimiz 8 aylık sürede ki özverili çalışmalarınızdan dolayı öncelikle hepinize teşekkür ederim. Belediyemizde vatandaşlarımıza yönelik hizmetler şuana kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de iyi yürütülmeli. Vatandaşa her konuda yardımcı olunmalı ve her vatandaşa eşit davranılmalıdır. Siz değerli mesai arkadaşlarımızın da gayretleri ile belediye olarak yapacağımız hizmetlerle Karkamış’a ciddi hizmetler katarak önemli mesafe kat edeceğimize yürekten inanıyorum” dedi.

Karkamış için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Doğan, “Bu vesileyle Karkamış için “canla, başla” çalışarak ilçemizin her yıl pozitif yönde değişim ve gelişmesine katkı sağlayacağız.

Göreve geldiğimiz günden beri, Karkamış’ta çok güzel işler yapıldı. Bundan sonrada bu güzel hizmetleri muhakkak arttırarak devam ettireceğiz. Önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın memnuniyeti olmalıdır. Vatandaşımızı hiçbir zaman geri çevirmeyin ve onların istek, şikayet ve önerilerini dinleyin, çözüm noktasında da ilgili birim amirlerinizle bu sorunları paylaşın” diye konuştu.

GAZİANTEP 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:27

YATSI 18:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.