Oğuzeli Nar Atölyesi'nde Nar-ı Aşk Sohbetleri yapıldı Mine Ataman, geçmişten bugüne narın hikayesini anlattı

Oğuzeli Belediyesi tarafından yeni kurulan Nar Atölyesi’nde “Oğuzeli Hanım Elleri” projesi kapsamında Nar Sofrası Narı Aşk Sohbetleri yapıldı. Etkinlikte bir sunum gerçekleştiren Mine Ataman, geçmişten bugüne narın hikayesini anlattı.

Oğuzeli Belediyesi tarafından Nar Sofrası Narı Aşk Sohbetleri programı gerçekleştirildi. “Oğuzeli Hanım Elleri” projesi kapsamında yapılan programa Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Yazar, Ekmek Ustası ve Tohum Platformu kurucusu Mine Ataman, İlçe Jandarma Komutanı, ilçe protokolü ve diğer vatandaşlar katıldı.

Programda bir sunum gerçekleştiren , Yazar, ekmek ustası ve Tohum Platformu kurucusu Mine Ataman, geçmişten bugüne narın hikayesinden ve faydalarından bahsetti. Ataman, sunumunun devamında Oğuzeli narı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunarak Oğuzeli narının önemine vurgu yaptı.

Etkinliğe katılan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Biz burada Oğuzeli narı ile ilgili bir araya geldik. Narımız ilçemizdeki çiftçilerimizin önemli gelir kaynaklarından bir tanesi ama biz uzun zamandır bununla ilgili endüstriyelleşemediğimiz için vatandaşlarımız narlarını sökmeye başlamıştı. Biz de bunun önüne geçmek için nar atölyesi kurma fikrini geliştirdik. Şuan gördüğümüz manzara gerçekten hayal edemediğimiz bir şeydi. Biz hep bunun hayalini kurardık ve sonunda oldu. Bu bazılarına çok basit gibi görünebilir ama önemli bir görev. Çünkü bu küçük şeyler yan yana gelince büyük şeyler oluyor. Bununla birlikte bu bölgede ilk defa nar değerini arttırdı. O yüzden Nar Hanım Elleri projemiz bizim için önemli bir nokta. İnşallah becerikli, hamarat Oğuzeli hanımlarının ellerinden nar ile yapılmış çok kaliteli ve çeşitli ürünler çıkaracağız ve ilçemizin ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağız. Ben bizi kırmayıp buraya gelen bize nar ile ilgili önemli bir sunum yapan Mine hanıma ve diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl ise, “Burada ilçemize ait her ürünün endüstriyel anlamda bir gelişim göstermesi ilçemizin refah düzeyine de olumlu bir şekilde yansıyacaktır. Bu nedenle Oğuzeli Hanım Eller projesini de çok kıymetli buluyorum. Ben bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar nar katkısı ile yapılmış ürünlerin yer aldığı Nar Sofrası’nda yemek yediler.

GAZİANTEP 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:09

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