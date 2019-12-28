“Savunma Dönemi Antep Kartpostalları” sergisi açıldı Vali Davut Gül: “Türklere yapılan haksızlığı görüyoruz” Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Konukoğlu: “Şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde burada olduğumuzu unutmamamız gerektiğini bir kez daha derinden hatırladık”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

“Savunma Dönemi Antep Kartpostalları” sergisi açıldı Vali Davut Gül: “Türklere yapılan haksızlığı ...

İHA

Gaziantep'in kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Sanko Sanat Galerisi'nde "Savunma Dönemi Antep Kartpostalları" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

“Savunma Dönemi Antep Kartpostalları” sergisi açıldı Vali Davut Gül: “Türklere yapılan haksızlığı görüyoruz” Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Konukoğlu: “Şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde burada olduğumuzu unutmamamız gerektiğini bir kez daha derinden hatırladık”

Gaziantep’in kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Sanko Sanat Galerisi’nde “Savunma Dönemi Antep Kartpostalları” temalı fotoğraf sergisi açıldı.
Sergi açılışına, Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal Arda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Sani Konukoğlu Vakfı Genel Sekreteri Naci Boran, Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek ile Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, Sanko Park AVM Müdürü Niyazi Büyükaksu ile İşletme Müdürü Taner Neng ve davetliler katıldı.
Sanko Sanat Galerisi’ndeki sergi açılış töreninde konuşan Vali Gül, Antep savunmasının 100’üncü yıl hazırlıklarının başladığını söyledi.
“Türklere yapılan haksızlığı görüyoruz”
SANKO Holding’in destekleriyle Gaziantep savunmasının anlamlı resimlerini gördüklerini belirten Vali Gül, “Fotoğraflara baktığımızda 100 yıl önce yaptığımız savaşın bir ahlaki değerinin olduğunu, kimseye zulüm ve haksızlık etmediğimizi, tam aksine Türklere yapılan haksızlığın bütün dünyaya fotoğraflarla anlatıldığını görüyoruz. Bunu çocuklarımızın, gençlerimizin, bizlerin hatırlaması çok önemlidir. Başta Adil Bey’e, çalışma arkadaşlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
“Bu fotoğraflar 6317 şehidimizi tasdikliyor”
“Gaziantep’in Kurtuluşunun 100’üncü yıl hazırlıkları kapsamında SANKO Holding olarak bizler de katkıda bulunmaya çalışıyoruz” diyen SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Adil Sani Konukoğlu ise “Bu şehrin tarihi, neler çektiği burada sergilenen fotoğraflardan çok net görülüyor. Bir şehir ancak bu kadar tahrip edilebilir. Bu fotoğraflar 6317 şehidimizi tasdikliyor. Bu şehirde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi ve hayatını kaybeden gazilerimizi rahmetle anıyorum. Şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde burada olduğumuzu unutmamamız gerektiğini bir kez daha derinden hatırladık. Şehitlerimiz ve gazilerimiz olmasaydı bugün burada olamazdık. Bundan sonrada var gücümüzle bütün şehir olarak onlara layık olacağız” diye konuştu.
Konukoğlu, 2020 yılının ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olması temennisiyle sözlerini tamamladı.
“Fransızlar yaptıkları vahşeti fotoğraflarla göstermiş”
Fotoğrafları ziyaretçilere yorumlayan Gazi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar da sergilenen fotoğrafların, Antep Savunmasının ardından Fransızlar tarafından çekildiğini ve kartpostal olarak Fransa’ya gönderildiğini, böylece Antep’i aldıklarını göstermek amacıyla kendi kamuoyuna propaganda aracı olarak kullandıklarını söyledi.
“O dönemde fotoğraf büyük bir propaganda aracı olarak kullanılıyordu. Fransızlar hakimiyetlerini göstermek için ‘Bombardıman Sonrası Antep’ diyecek kadar pervasız olmuşlardır” diyen Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, “Hem bombalamışlar hem hakim olmaya çalışmışlar hem de biz bunlara sahip olduk diye Fransa’da kendi halkına mesaj vermeye çalışmışlar. Ayrıca bu fotoğrafları tüm dünyaya göndererek sömürgelerinde olan ülkelere de mesaj vermişler. Aslında yaptıkları vahşetin resimlerini kendilerinden görmüş oluyoruz. 8 bin harabe ev, kayıp camilerimiz, 6317 şehidimiz var. Gaziantep’te camilerimize baktığımızda minaresinde mutlaka kurşun izi görürüz. Bu da bize modern geçinen Fransa’nın ne din ne de inanç dinlediğini, sadece hakim olma içgüdüsüyle önüne gelen ne varsa ortaya koyduğunu gösteriyor. Gaziantepliler, savaşta hiç görmedikleri tankları görüp onu ateş püsküren birer canavar olarak tabir etmişler” şeklinde konuştu.
Mehmet Akif Ersoy’un “Tarih tekerrürden ibaret diyorlar, ibret alınsaydı hiç tekerrür eder miydi?” sözlerini hatırlatan Prof. Dr. Yakar, “Biz tarihten ibret aldığımızı çocuklarımıza göstereceğiz. Bu yıkım fotoğraflarından hareketle çocuklarımıza, gençlerimize vatana millete hizmet etmek çok çalışın diyeceğiz. Gençlerimiz çok çalışacaklar. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yakın tarihlerini öğrenerek kendilerini iyi konumlandırmaları gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.
Fotoğrafları gören ziyaretçiler duygulandı
Malatyalı olduğunu ve Gaziantep’te yaşadığını belirten Hakkı Tüysüz ise sergilenen fotoğrafları görünce çok duygulandığını kaydetti.
“Gazianteplilerin Fransızlara karşı memleketi nasıl savunduklarını görünce çok duygulandım. Vatan topraklarımızı işgalden kurtaran kahramanlarımızın yaşadığı zorlukları, çektikleri çileleri görünce gözlerimiz doldu” diyen Tüysüz, O gün mücadele eden kahraman şehitler ve gaziler sayesinde sömürge olmadığımıza vurgu yaptı.
Tüysüz, “Allah o gün her türlü yokluğa ve imkansızlığa rağmen mücadele verip desten yazan şehitlerimizden, gazilerimizden razı olsun” diye konuştu.
Sanko Sanat Galerisi’nde 27 fotoğrafın sergilendiği ‘Antep Kartpostalları’ sergisi, 17 Ocak’a kadar her gün 10.00 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.
Fotoğraflarla ilgili bilgi
9 Şubat 1921’de Antep savunmasının sona ermesiyle şehrin hakimiyetini ele geçiren Fransızlar, bombardımanları sonucu yerle bir olan mekanların fotoğraflarını çekmişler.
Savunma sonrası çekilen fotoğrafların çoğunun altında Suriye kökenli bir fotoğraf editörü olan Thevenet’in imzası var. Fotoğraflar FransaParis’te “Le Deiley Photograph Studios”ta basılmış.
Yine Fransız işgal yıllarını konu alan foto kartların bazılarında da Editör Wattar Freres’in adı geçiyor. Bir fotoğrafın çoğaltılarak basımı olan foto kartlara cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemlerde rastlamak mümkün. Wattar Freres’in Antep’le ilgili foto kartları Halep’teki stüdyoda basılmıştır.
1920’li yıllarda Antep Amerikan Koleji fotoğraflarının ve bazı Antep görüntülerinin fotoğraf editörü olarak Neurdein Freres karşımıza çıkmaktadır. Fotoğraflar Paris’te İmp. Crété, Succ. Paris Corbeil’de tab edilmiştir. 1920’li yıllara ait bazı Antep fotoğraflarının altında editör olarak Thouha Freres’in adı geçmektedir.

GAZİANTEP

28 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:37
  • İKİNDİ 15:07
  • AKŞAM 17:28
  • YATSI 18:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Araban MYO’da 4. çiftçi eğitimi semineri
YEREL HABERLER Araban MYO’da 4. çiftçi eğitimi semineri
Oğuzeli Nar Atölyesi'nde Nar-ı Aşk Sohbetleri yapıldı Mine Ataman, geçmişten bugüne narın hikayesini anlattı
YEREL HABERLER Oğuzeli Nar Atölyesi'nde Nar-ı Aşk Sohbetleri ...
Büyükşehir’den üreticilere destek Şahin: “Çiftçiler bizim ana damarımızsınız”
YEREL HABERLER Büyükşehir’den üreticilere destek Şahin: “Çiftçiler ...
Başkan Doğan personelleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Doğan personelleriyle bir araya geldi
KBB Uzmanı Opr. Dr. Fuat Karakuş Sanko Hastanesi’nde
YEREL HABERLER KBB Uzmanı Opr. Dr. Fuat Karakuş Sanko Hastanesi’nde
Şahinbey Belediyesi 161 öğrenciyi daha Umre’ye götürüyor
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi 161 öğrenciyi daha Umre’ye ...
Bahçeşehir Basketbol takımı Gaziantep'e taşınabilir
YEREL HABERLER Bahçeşehir Basketbol takımı Gaziantep'e taşınabilir
GAÜN öğrencilerinden Türk Halk Müziği konseri
YEREL HABERLER GAÜN öğrencilerinden Türk Halk Müziği konseri
Kadoil The One Awards’da finalde
YEREL HABERLER Kadoil The One Awards’da finalde
Hareketsiz yaşam tarzına ‘son’ dediler 20 bin öğrenci geleneksel çocuk oyunlarıyla buluşacak 29 okuldan 100 farklı sınıf proje çalışmalarına katıldı
YEREL HABERLER Hareketsiz yaşam tarzına ‘son’ dediler 20 bin öğrenci ...
Çölyak hastalarının büyük destekçisi ‘Şehitkamil’ 583 kişiye un ve makarna yardımı yapıldı
YEREL HABERLER Çölyak hastalarının büyük destekçisi ‘Şehitkamil’ 583 ...
Büyükşehir’den “Temel Gönüllülük Eğitimi”
YEREL HABERLER Büyükşehir’den “Temel Gönüllülük Eğitimi”
Kadın futbolcular, kadın şehitlerin mezarını ziyaret edip dualar okudu
YEREL HABERLER Kadın futbolcular, kadın şehitlerin mezarını ziyaret ...
GKV’de “25 Aralık Bir Kahramanlık Destanı” konulu konferans
YEREL HABERLER GKV’de “25 Aralık Bir Kahramanlık Destanı” konulu ...
GAÜN Teknopark’ta Kavurma Günü
YEREL HABERLER GAÜN Teknopark’ta Kavurma Günü
Yılbaşında beslenme SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Karabudak: “Yılbaşı akşamı beslenmemiz diğer günlerden farklı olmamalı”
YEREL HABERLER Yılbaşında beslenme SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. ...
ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay'dan SANKO'ya ziyaret
YEREL HABERLER ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay'dan SANKO'ya ziyaret
Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Gaziantep Sinagogu 40 yıl sonra Hanuka Bayramı'nda açıldı
YEREL HABERLER Gaziantep Sinagogu 40 yıl sonra Hanuka Bayramı'nda ...
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 ...
Öğrencilere "Durakta Matematik" projesi
YEREL HABERLER Öğrencilere "Durakta Matematik" projesi
SANKO Okullarının tenis başarısı
YEREL HABERLER SANKO Okullarının tenis başarısı
Evlilik vaadiyle 13 kişiyi dolandıran 25 zanlıya gözaltı
YEREL HABERLER Evlilik vaadiyle 13 kişiyi dolandıran 25 zanlıya ...
GAÜN Hastanesi’nde anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER GAÜN Hastanesi’nde anlamlı etkinlik

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X