SANKO Üniversitesi’nde yeni yıl kutlaması

SANKO Üniversitesi2020 yılını akademik ve idari kadronun katıldığı etkinlikle karşıladı.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu’nun da katıldığı kutlamada konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, yoğun bir yılı daha geride bıraktıklarını anımsatarak, emekleri için çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Prof. Dr. Bayram, “Yeni oluşturduğumuz Bilimsel Araştırma Projeleri Bölümümüzde üreteceğimiz projelerle üniversitemizin adını daha fazla duyuracağız. Hepinize aileniz ve sevdiklerinizle iyi bir yıl geçirmenizi diliyorum. Birlikte başarılı işlere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

Kutlamaya SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Lisansüstü Eğitim Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

GAZİANTEP 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:10

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