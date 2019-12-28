SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı: “2020 yılı huzur, başarı ve mutlulukların çokça paylaşıldığı bir yıl olsun”

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 2020 yılında huzur, başarı ve mutlulukların çokça paylaşılması temennisinde bulundu.

Prof. Dr. Dağlı, yeni yıl nedeniyle yayınladığı mesajında,“Başlamasının heyecanını yaşadığımız 2020 yılının hepimiz için güzel ve umutlarımızı karşılayacağı günler getirmesini diliyorum” dedi.

Her yıl bir önceki yılın başarılarına yenilerini ekleyerek, çıtayı daha da yükseklere taşımayı hedefleyen bir üniversite olduklarını belirten Prof. Dr. Dağlı, şöyle devam etti:

“Dünyada sanayi, kültür ve ekonomi şehri olarak adından söz ettiren Gaziantep’in, başarılarına katkı sağlamak için bir sağlık üniversitesi olarak üstlendiğimiz misyon gereği ilimiz ve ülkemiz için 2020 yılında da ‘Bilim, eğitim ve sağlık hizmetinde SANKO’ farkını yaşatmak çabasındayız. Bu düşünce ve bakış açısıyla, SANKO Üniversitesi olarak yeni yılda da gerek akademik ve idari kadromuz, gerekse öğrencilerimizle elimizden gelenin en iyisini yapmak için var gücümüzle çalışacağız. 2020 yılının ülkemize ve dünyaya sağlık, mutluluk, huzur, birlik ve beraberlik getirmesi dileğiyle yeni yılımızı kutluyorum.”

GAZİANTEP 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:10

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