Takım elbiseli dolandırıcılar kamerada

GAZİANTEP'te, kendilerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

görevlisi olarak tanıtıp iş yeri sahiplerinden ceza kesmemek için 'rüşvet' isteyerek, dolandırıcılık yapan 3 şüpheliden biri yakalandı. Polis, 2 şüpheliyi arıyor.

3 kişi, kentteki 3 ayrı iş yerine girip kendilerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlisi olarak tanıttı. Ceza keseceklerini söyleyip, iş yeri sahiplerinden 'rüşvet' istedi. İş yeri sahipleri de para verdi. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan iş yeri sahipleri, durumu polise bildirdi.

Hemen harekete geçen polis, güvenlik kamerası kayıtlarından, takım elbiseli şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Adreslerine operasyon düzenlendi. 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye tutuklanan şüphelinin 2 suç ortağı aranıyor.



GAZİANTEP 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:10

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