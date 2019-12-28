Nurdağı'nda 5 dakika arayla 2 tır devrildi: 2 yaralı

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Gaziantep'te aynı mevkide 5 dakika arayla iki tırın devrilmesi sonucu 2 sürücü yaralandı.

NurdağıGaziantep otoyolunun 30’uncu kilometresi Evri mevkisinde K.Ö. yönetimindeki 56 KB 303 plakalı çekici plakalı muz yüklü dorseli tır, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybederek devrildi. Kaza nedeniyle hasar gören ve havada kalan tırın çekicisinin kapısı açılmayınca yaralı sürücü içeride mahsur kaldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince yaralı sürücü kurtarılarak, dışarı çıkarıldı.

Bu kazadan 5 dakika sonra karşı yönden gelen K.İ. idaresindeki 80 DR 627 plakalı çekici, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybederek devrildi. Olay yerinde bulunan itfaiye ve polis ekiplerince sürücü araçtan çıkarıldı. Her iki kazada yaralanan sürücüler, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Gaziantep'teki çeşitli hastanelere sevk edildi.

GAZİANTEP 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:10

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