Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi Basketbolda il ikincisi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları tarafından düzenlenen il genelinde 50 okulun katıldığı Liseler Arası Basketbol Müsabakalarında Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi Genç Erkekler Basketbol Takımı şampiyonada ikincilik kupası alarak adını başarı listesine yazdırdı.

Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi Genç Erkekler Basketbol Takımı katıldığı Kurtuluş Kupasını il ikincisi olarak tamamladı. İl genelinde 50 lise takımının katıldığı şampiyona Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları tarafından düzenlendi. 50 okul takımının katıldığı ve zorlu geçen şampiyonanın sonunda Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi Genç Erkekler Basketbol Takımı ilk ikincisi unvanıyla şampiyonayı tamamlayarak ikincilik kupası kazandı. Akademik başarılarıyla adından sık sık söz ettiren Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi spor alanında da gücünü göstererek şampiyonanın gözde takımları arasındaki yerini aldı. Demet Yılgın’ın antrenörlüğünü yaptığı takımda Ömer Danyal Kanidağlı, Enes Alp, Mehmet Buğra Alageyik, Efe Özhan, İsmail Ensar, Özerden, Hidayet Kılıç, Berat Can Kıyak, Semi Marangoz, Yusuf Ekmekcioğlu, Kenan Oğuz, Berk Haydaroğlu, Enes Tütüm, Atakan Arul ve Melih Şaki görev aldı. Şampiyonluk kupasını antrenörleri Demet Yılgın’dan alan sporcular mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı. Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi Genç Erkekler Basketbol Takımı elde ettiği bu başarıyla Gaziantep’i Türkiye grup birinciliğinde temsil etme hakkı kazandı. Ekibin Gaziantep’i Türkiye grup birinciliğinde başarıyla temsil edeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

GAZİANTEP 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:10

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