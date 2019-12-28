HATEM’den yeni yıl mesajı

Özel Hatem Hastanesi Başhekimi Dr. Hüseyin Esen yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başhekim Esen mesajında, "Sağlık, insan hayatındaki en önemli unsurdur. Hastalıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam için hareketli yaşam , dengeli beslenme, ve sağlığa önem verilmesi gerekmektedir. Etik ilkelerden asla ödün vermeden hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan, hasta haklarına saygılı, uluslararası kalite standartlarında hizmet anlayışı ile güvenilir ve güler yüzlü sağlık hizmeti vermek vizyonumuz olmuştur. 2020 yılında da sevdiklerinize değer vererek çıktığımız bu yolda kalite çıtamızı daha üst seviyelere çıkarmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar ,mutluluk, huzur , barış ve sağlıklı bir yıl geçirmelerini temenni ederim" ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:10

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