Farklı kentlerde 15 suçtan aranan şüpheli Gaziantep'te yakalandı

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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 6 kentte 15 farklı suçtan arandığı belirlenen Lütfi Şahin, jandarmanın operasoyonu ile yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri, Niğede, Kahramanmaraş, Hatay, Adana ve Ankara'da, işlediği 'dolandırıcılık, ırza geçme, mala zarar verme, cinsel taciz ve güveni kötüye kullanma' gibi 15 farklı suçtan aranan Lütfi Şahin'in ilçede saklandığını belirledi. Ekipler yapılan fiziki ve teknik takibin ardından belirlenen adrese düzenledikleri operasyon ile Şahin'i gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan Şahin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GAZİANTEP 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:10

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