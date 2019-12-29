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“Antep Harbinin Dünü ve Bugünü Konferansı” düzenlendi

İHA

“Antep Harbinin Dünü ve Bugünü Konferansı” düzenlendi

25 Aralık Gaziantep’in kurtuluşunun 98. yılı vesilesi ile “Antep Harbinin Dünü ve Bugünü Konferansı” Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.
MÜSİAD Gaziantep Şubesi (Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği), ANESİAD (Anadolu Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği) ve ASKON (Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği) tarafından ortaklaşa düzenlenen programa konuşmacı olarak GAÜN FenEdebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar ve Araştırmacı Yazar Asım Mıhçıoğlu katıldı.
Program saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ve Hafız Musa Bilir’in Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Davetliler arasında küçük Efe de Şahinbey şiirini okudu. Programda, Fransızların ve İngilizlerin gelişiyle beraber Antep'te yaşanan olaylar, Fransızların, İngilizlerin, Ermenilerin durumları fotoğraf destekli bilgiler ve belgelerle anlatılmaya çalışıldı.
Konferansın ilk bölümünde söz alan Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Gaziantep halkının düşmanın top ve tüfeğine değil, açlığa teslim olduğunu, 10 ay 9 gün Fransız ve Ermeni kuvvetlerine direnen Antep halkının yarı aç şekilde düşmanla mücadele ettiğini söyledi. Çağının modern silahlarıyla yürütülen ve 20. asrın en uzun şehir kuşatmalarından birine sahne olan Antep Savunmasının yüzyılın en dikkat çeken direnişleri arasındaki yerini aldığını belirten Prof. Dr. Yakar, “Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında yenik sayılması üzerine 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi ile Anadolu’nun bazı yerleri Fransa, İngiltere, İtalya ve Yunanistan gibi devletlerin işgaline uğradı. Bu işgal hareketlerine karşı Milli Mücadele‘de savaş verilen cephelerden biri de Güney cephesidir. Halep’te bulanan İngilizler Mondros Mütarekesinin 7. maddesine dayanarak güya kışı geçirmek ve hayvanlarına yem temin etmek amacıyla Antep’te bulunduklarını iddia etseler de bir ay kadar sonra Maraş ve Urfa‘yı da işgal etmekle gerçek niyetlerini açıkça ortaya koydular” dedi. şeklinde konuştu.
Prof. Dr. Yakar, Antep Harbinin özellikle gençlere anlatılması gerektiğini vurguladı. Yaklaşık 100 yıl önce ülke toprakları üzerine yapılan planların bugün de farklı şekilde yapılmaya çalışıldığını dile getirdi.
İkinci bölümde söz alan Araştırmacı Yazar Asım Mıhçıoğlu ise resim ve belgelerle Antep Harbinde yaşananların gerçek yüzünü katılımcılarla paylaştı. O döneme ait tüm detayları slayt gösterisi eşliğinde gösteren Asım Mıhçıoğlu,” Antep Harbi 11 ay derler. Bu hesap yanlıştır. Antep Harbi yaklaşık 3 senedir. 17 Aralık 1918 de İngilizler geldiler. 29 Ekim 1919 da hiç boşluk vermeden Fransızlara devrettiler. 8 Şubat 1921 de sukut dönemine girildi ve 25 Aralık 1921 de Fransızlar Ermenilerle birlikte çekildiler. Antepliler bu savaşı açlığa, yokluğa karşı da verdiler. Vatan aşkıyla kazandılar. Öyle ki elimizdeki silahların çoğu şahsi silahlardı. Bize bir yerden silah mühimmat filan da gelmedi. Çoğumuz kendi çabamızla silah aldı” ifadelerini kullandı.
Mıhçıoğlu sözlerinin devamında, “Antep Harbi'nde iki yerde büyük çatışma yaşanıyor. Çınarlı Camisi ile Fransız Kilisesi. Şimdiki Halkevi'nin arasında diğeri ise burada yaşanıyor. 89 Şubat 1921'de sükût döneminde, yani çatışmalar durduğunda bu binaların hemen hemen yarısı yıkılmış haldedir. Düşünün o dönemde bizim 1 tane 7,5'luk topumuz var. Yani bunun dışında bir şeyimiz yok. Ama biz her gün burayı bir şekilde bombalamışız. Bizim Kolejtepe'de yüzlerce şehidimiz var. O yüzden uyanık olun, onlar unutmadı. Eğer unutursak ensemize hemen çökerler. Çocuklarımıza tarihimizi iyi aktarmalıyız” diye konuştu.
Mıhçıoğlu ve Prof. Dr. Yakar yoğun ilgi gören program bitiminde ise izleyenlerden gelen soruları yanıtladı.
Konferansa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, Şehitkâmil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Cuma Erdem ve çok sayıda davetli katıldı.
MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, ANESİAD Başkanı Yunus Atilla Hamallar, ASKON Başkanı Alper Tunga Çiftçi program bitiminde Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Asım Mıhçıoğlu ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Cuma Erdem’e plaket verdi. Ayrıca programa katılan gazilere çiçek takdiminde bulunuldu.

GAZİANTEP

29 Aralık 2019 Pazar

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