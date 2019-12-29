Şampiyon ilk yarıyı lider kapattı 1-0

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda Pendik Engelliler Ampute Futbol Takımı’nı 10 mağlup ederek, ilk yarıyı namağlup lider olarak tamamladı.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve bu sezonda içerde ve dışarda aldığı galibiyetlerle geçtiğimiz sezon ki çıkışını sürdüren Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda Pendik Engelliler Ampute Futbol Takımına konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı her iki takım içinde mücadele gücü yüksek ve çekişmeli geçti. İlk yarıda gol sesi çıkmazken mavibeyazlı ekip karşılaşmanın ikinci yarısında aradığı golü Serkan Dereli ile buldu. Karşılaşma başka gol olmayınca Şahinbey Ampute futbol Takımı rakibini 10 mağlup ederek puanını 27’ye yükseltip ilk yarıyı namağlup lider tamamladı.

Ampute sporuna değer veriyoruz

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, herkesin Ampute Sporuna destek vermesi gerektiğini belirterek, “Bizim için asıl önemli olan Ampute sporuna değer verilmesi ve bu spora Türkiye’de herkesin destek vermesini istiyoruz.. Şahinbey Belediye Başkanımız ve Kulübümüzün Onursal Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun ideallerini yerine getirerek sporu tabana yayıyoruz. Bunun yanı sıra yeni sporcuların gelişmesi ve yetişmesi için canı gönülden mücadele ediyoruz. Takımımız da başladığımız günden bu yana bizleri mahcup etmedi. Şuanda namağlup bir şekilde ilk yarıyı tamamladı. İnşallah sezon sonuna şampiyonluk ipini göğüslemek istiyoruz” dedi.

GAZİANTEP 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:10

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