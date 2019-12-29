Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada Yeni Malatyaspor savunmasının hatasında topla buluşan Kayode, kaleci Fornelle'u geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 10
45. dakikada Yeni Malatyaspor'un sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Guilherme'nin şutu auta çıktı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Alpaslan Dedeş xx, Mustafa Savranlar xx
Gaziantep FK: Günay Güvenç x, Oğuz Ceylan x, Papy Diyabodjı, Kana Bıyık x, Alin Tosca, Morais x, Diarra x, Güray Vural x, Jefferson x, Kenan x, Kayode xx
Yedekler: Yuri Lodygin, Ulaş, Olkowski, Mehmet Erdem, Kubilay, Chibsah, Furkan, Muhammet demir, Twuması
Teknik Direktör: Cristian Petre
Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Özer x, Mustafa Akbaş x, Hadebe x, Sakıp Aytaç x, Robin Yalçın x, Murat Yıldırım x, Donald x, Bifouma x, Guilherme x, Adis Jahovic x
Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Ahmed, Fofana, Chaleli, Buğra
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Gol: Kayode (dk. 21) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Hadebe, Guilherme, Bifouma (Yeni Malatyaspor), Kenan Özer, Güray Vural (Gaziantep FK)
GAZİANTEP
29 Aralık 2019 Pazar
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