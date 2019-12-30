Polis alkollü araç kullananlara göz açtırmıyor

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Gaziantep Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından sürücülere alkol denetimi yapıldı.

Gaziantep merkezi ve şehirlerarası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde, bin 106 araç kontrol edildi. Trafik güvenliği tehlikeye düşüren,14 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 1 sürücüye alkolmetre cihazına üflemeyi reddetmekten, 6 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 178 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten,1 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten,9 sürücüye trafik işaret levhalarına uymamaktan, 44 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten, yapıldı. Denetimlerde toplamda 253 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapılırken, 26 araç trafikten men edildi. Yapılan denetimlerde 15 sürücünün belgesine el konuldu.

GAZİANTEP 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:10

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