ANKA’dan yeni yıl mesajı

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, yayımladığı yeni yıl mesajında, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl diledi.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Kurulduğumuz günden bu zamana kadar doğru teşhis koyma ve gerekli, uygun tedaviyi sunmak amacıyla bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek hastalarımıza en iyi şekilde sağlık hizmeti sunma gayreti içerisindeyiz. Tıbbi etik kurallarına bağlı, hekimhasta ilişkisinde duyarlı, ekip ruhu ile hareket eden, hasta ve çalışan güvenliğini, memnuniyetini temel alan anlayış ile hareket eden hastanemiz kısa sürede referans gösterilen ve yurt dışından da birçok hastanın tedavi için tercih ettiği bir sağlık kuruluşu olmayı başarmıştır. 2019’da olduğu gibi 2020’de de aynı kararlılıkla hayata geçireceğimiz projelerle hastanemizin potansiyelini daha iyi noktalara taşıma, ülkemizin ve şehrimizin aydınlık yarınlarına katkı sağlama çabasında olacağız”

Yeni yıla hastanede girecek olan hastaların kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını da sadileyen Sofuoğlu, "Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak yeni yıla hastanemizde girecek olan insanların sağlığı için fedakarca çalışacak olan hekim ve sağlık çalışanlarımıza şimdiden teşekkür ederim. İnsanların mutlu yaşaması, sağlıkla gülümseyerek, modern standartlarda bir yaşam sürmesi için görevini layıkıyla yerine getirmeyi yegane amaç edinen Gaziantep Özel Anka Hastanesi olarak yeni yılın halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz” diye konuştu.

GAZİANTEP 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:10

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