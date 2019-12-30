Halı dünyası bu düğünde buluştu Kaplan ailesinin mutlu günü

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı ve TİM Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Kaplan’ın oğlu Hacı Mihti ile Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan’ın kızı Şehriban Shimall Otel’de düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi.

Kaplan’ların mutlu gününde halı dünyasının ünlü isimlerinin yanı sıra sanayi, iş ve siyaset dünyasının bir araya geldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı ve TİM Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Kaplan’ın oğlu Hacı Mihti Kaplan ile Mehmet Kaplan’ın kızı Şehriban Kaplan muhteşem düğünle hayatlarını birleştirdi. Halı sektörünün önde gelen temsilcilerinin yanı sıra sanayi, iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı düğünde genç çiftin nikahını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıydı. Nikah şahitliğini ise Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in eşi İzzet Şahin, GAİB Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Milat Halı Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kaplan ile damat ve gelinin dedesi Hacı Mihti Kaplan yaptı. Gelin ve damada evlilik cüzdanlarını Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk verirken genç çifte ömür boyu mutluluklar dilediler. Nikah töreninin ardından tebrikleri kabul eden genç çift düğünlerine katılan davetlilere teşekkür etti.

GAZİANTEP 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:10

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