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Fadıloğlu'ndan yeni yıl mesajı

İHA

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2020 yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
2020’nin hayırlara vesile olmasını dileyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu mesajında, "İnanıyorum ki yeni yılda büyük heyecan ve emin adımlarla ilerleyerek ilçemizi, ilimizi, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacağız” ifadelerini kullandı. Rıdvan Fadıloğlu, kutlama mesajında, "2019 yılını artık geride bırakarak yeni heyecanlar ve büyük umutlarla yeni bir yıla giriyoruz. Yeni yıllar geçen bir yılın muhasebesinin yapılarak, yaşanan tecrübeler ışığında, çalışmaların gözden geçirilmesine fırsat veren dönüm noktalarıdır. Bir yılın yaşanmışlıklarını daha geride bırakarak yeni umutlar, yeni beklentiler ve geleceğe daha güvenle bakarak yeni bir yıla giriyoruz. İnanıyorum ki yeni yılda büyük heyecan ve emin adımlarla ilerleyerek ilçemizi, ilimizi, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacağız. Geride bıraktığımız 2019 senesinde ülkemizi daha iyi noktalara taşıyacak birçok alanda güzel çalışmalar yapıldı. Eğitim, sağlık, spor, tarım ve hayvancılık, ulaşım gibi daha birçok alanda 2019 yılında önemli mesafeler kat edildi. Gazi şehrimizin gelişmesi, kalkınması ve layık olduğu yere gelmesi için geçmiş yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 2019 yılı içerisinde halkımızın hizmetine sunduğumuz Şehitkamil Sanat Merkezi (ŞSM), Şehitkamil Nikah Salonu (ŞNS) ve İbrahimli Spor Merkezi gibi yeni nitelikli projeler üretmek adına çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Gaziantep’in 2020 yılında da tarihi birikiminden ve var olan potansiyelinden aldığı gücü sürdüreceğine, bu gücü sürekli değişen ve gelişen dünya şartlarının sağladığı fırsatlarla birleştireceğine inancım tamdır. 2020 yılının huzur ve güven ortamı içerisinde halkımızın yaşam kalitesinin daha da artacağı bir yıl olacağına inanıyorum. Yeni yılda vatandaşlarımıza en nitelikli hizmeti vermek adına şimdiye kadar olduğu gibi bugünden sonra da belediyemizin kapıları her zaman halkımıza açık olacak, halkımızın ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz. Yeni yılda da kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek daha yaşanabilir bir Şehitkamil oluşturmak en büyük hedefimiz olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutlar, yeni yılın; sağlık, huzur, mutluluk ve başarılar getirmesini dilerim" ifadelerine de yer verdi.

GAZİANTEP

30 Aralık 2019 Pazartesi

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