Büyükşehir, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sporcularından Eren Akkurt ile Esra Karadağ, Avrupa Ümit Genç ve U21 Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde birinci olarak Türkiye’yi Avrupa’da temsil etmeye hak kazandı.

“Spor Dostu Kent” Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi, başarılarını ülke sınırlarının dışına taşımak amacıyla kollarını sıvadı. 1415 Aralık tarihlerinde Makedonya’da gerçekleştirilen ÜmitGenç U21 Balkan Karate Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Esra Karabağ ve Eren Akkurt’un bu seferki durağı Avrupa Karate Şampiyonası olacak.

Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda 2829 Aralık tarihlerinde düzenlenen Avrupa Ümit Genç ve U21 Şampiyonası Milli Takım seçme müsabakalarında U21 erkeklerde Eren Akkurt ve U21 kadınlarda da Esra Karabağ birincilik kürsüsüne çıktı. Kıran kırana geçen müsabakalarda Akkurt’un ve Karabağ’ın performansı göz doldurdu, izleyicilerin beğenisini topladı.

Uluslararası arenada başarılarını kanıtlayan genç sporcular, Gaziantep’te spora ve sporcuya olan desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür etti.

GAZİANTEP 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:29

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.