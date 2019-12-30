Gaziantep'te DEAŞ'a 4 tutuklama

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GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda

gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik 9 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

12 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, baskın yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



GAZİANTEP 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:10

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