Gaziantep’te DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’te 9 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4’ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere geçen hafta operasyon düzenledi. 9 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 8 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GAZİANTEP 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:29

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.