Gaziantep’te DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

Gaziantep’te 9 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4’ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere geçen hafta operasyon düzenledi. 9 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 8 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GAZİANTEP
30 Aralık 2019 Pazartesi
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