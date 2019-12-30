HKÜ 2019’da binlerce üniversite adayıyla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

HKÜ 2019’da binlerce üniversite adayıyla buluştu

İHA

HKÜ 2019’da binlerce üniversite adayıyla buluştu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), “Senin Yerin Bu Kampüs” sloganı ile 2019 yılında Türkiye’nin birçok ilinde düzenlenen "Üniversite Eğitim ve Tanıtım Fuarlarına” katıldı.
Üniversite adaylarına desteğini sürdüren HKÜ bu bağlamda İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, İskenderun, Osmaniye, Şanlıurfa, Malatya, İzmir, Trabzon, Mersin ve Adana gibi önemli yerlerde eğitim ve tanıtım fuarlarına katıldı.
2019 yılı dolu dolu geçti
Üniversite adaylarına desteğini her sene sürdüren HKÜ, 2019 yılında da üniversite adaylarına daha doğru ve isabetli karar verme, tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler, fakülteler ve bölümler hakkında bilgi vererek 2019 yılını dolu dolu geride bıraktı. Türkiye genelinde vakıf ve devlet üniversiteleri, meslek yüksekokulları ve yurt dışından üniversiteleri bir araya getiren eğitim fuarlarında adaylar HKÜ’ye yoğun ilgi gösterdi.
HKÜ Türkiye’nin dört bir yanında öğrencilerle bir araya geldi
Türkiye genelinde birçok şehirde düzenlenen eğitim fuarlarına katılan HKÜ, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Her yıl yenilenen tanıtım materyalleri ile ziyaretçilerin dikkatlerini çeken HKÜ, fuara katılan öğrencilerin ve öğretmenlerin uğrak noktası oldu. İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, İskenderun, Osmaniye, Şanlıurfa, Malatya, İzmir, Trabzon, Mersin ve Adana illerinde gerçekleşen seminer ve fuarlara etkin katılım sağlayan HKÜ, adaylara tercihleri konusunda yol gösterdi.
Eğitim ve tercih fuarına gelen üniversite adayları fakülteler, yüksekokullar, bölümler, kontenjanlar, burslar, indirimler, derece bursları, uluslararası değişim programları, yurtdışı eğitim olanakları, çift anadal, yandal, yatay/dikey geçiş gibi konularda önemli bilgiler edinmenin yanında merak ettikleri konular hakkında da detaylı bilgiler aldı.
Öğretim üyeleri ve tanıtım uzmanları ile yüz yüze görüşme imkanı bulan ve her türlü sorularına cevap alan üniversite adaylarına çeşitli hediyeler de takdim edildi.

GAZİANTEP

30 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:38
  • İKİNDİ 15:08
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’te DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep’te DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama
Kuraklığa "Güneş" müjdesi Kuraklık ve elektrik masrafı nedeniyle zor günler yaşan bölge çiftçinin imdadına tamamlan Güneş Göleti ve Sulama hattı projesi yetişecek Yaklaşık iki ayda yüzde 35’lik doluluk oranına oluşan Güneş Göleti’nden ilk su ise yeni yılın Nisan ayında verilecek
YEREL HABERLER Kuraklığa "Güneş" müjdesi Kuraklık ve elektrik ...
Gaziantep'te DEAŞ'a 4 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te DEAŞ'a 4 tutuklama
GAÜN’de ‘Yeni Türkiye, Yeni Ortadoğu ve Yeni Dünya Düzeni’ paneli
YEREL HABERLER GAÜN’de ‘Yeni Türkiye, Yeni Ortadoğu ve Yeni Dünya ...
GTO’dan "havalimanı" çağrısı
YEREL HABERLER GTO’dan "havalimanı" çağrısı
Büyükşehir, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek
YEREL HABERLER Büyükşehir, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek
Çeled Uşaklar, Antep Savunmasını anlattı
YEREL HABERLER Çeled Uşaklar, Antep Savunmasını anlattı
SANKO Üniversitesi, liselileri bilgilendirmeye devam ediyor Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi öğrencileri bilgilendirildi
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi, liselileri bilgilendirmeye devam ...
Fadıloğlu'ndan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Fadıloğlu'ndan yeni yıl mesajı
Devlet desteğiyle kurduğu mantar tesisiyle kendi işinin patronu oldu
YEREL HABERLER Devlet desteğiyle kurduğu mantar tesisiyle kendi ...
Jet işçi temizlik yapmadan duramıyor Temizlik işçisi koşa oynaya yolları kaldırımları süpürüyor, çöpleri topluyor
YEREL HABERLER Jet işçi temizlik yapmadan duramıyor Temizlik işçisi ...
Şahin’den sosyal belediyecilik vurgusu
YEREL HABERLER Şahin’den sosyal belediyecilik vurgusu
Halı dünyası bu düğünde buluştu Kaplan ailesinin mutlu günü
YEREL HABERLER Halı dünyası bu düğünde buluştu Kaplan ailesinin ...
ANKA’dan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER ANKA’dan yeni yıl mesajı
Gaziantep'te yılbaşı hareketliliği
YEREL HABERLER Gaziantep'te yılbaşı hareketliliği
Yeni yıla sağlıklı başlayın
YEREL HABERLER Yeni yıla sağlıklı başlayın
Polis alkollü araç kullananlara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis alkollü araç kullananlara göz açtırmıyor
Gaziantep FK'nın ilk yarı karnesi Gaziantep FK, ilk yarıyı 24 puanla dokuzuncu tamamladı
YEREL HABERLER Gaziantep FK'nın ilk yarı karnesi Gaziantep FK, ilk ...
Gaziantep FK - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ...
Gabriel Margarit: "Güçlü bir rakibe karşı iyi mücadele ettik"
YEREL HABERLER Gabriel Margarit: "Güçlü bir rakibe karşı iyi ...
Sergen Yalçın: "Maçtaki iki golü de biz attık"
YEREL HABERLER Sergen Yalçın: "Maçtaki iki golü de biz attık"
Gaziantep FK - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1-1
YEREL HABERLER Gaziantep FK - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1-1
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç ...
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X