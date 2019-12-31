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SANKO Üniversitesi Hastanesinde yeni yıl kutlaması

İHA

SANKO Üniversitesi Hastanesinde yeni yıl kutlaması

SANKO Üniversitesi Hastanesi 2020 yılını akademik ve idari kadrosunun katıldığı törenle karşıladı.
Kutlama etkinliğinde konuşan SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, “2020 yılının tüm isteklerinizin gerçekleştiği mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yıl olmasını diliyorum. İyi seneler” dedi. SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ise “Geçmiş yıllardan çok daha iyi ve güzel bir yıl geçirmenizi diliyorum. Ailenize ve kurumumuza hayırlı bir yıl olsun” temennisinde bulundu.
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, sağlıklı, şanslı, mutluluk ve başarı dolu bir yıl dileyerek, “2020 yılında aileniz ve sevdiklerinizle güzel günler geçirmenizi temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci de “2020 yılında da hep beraber güzel ve sağlıklı günler yaşayacağız. Herkesin emeğine sağlık. Birlikteliklerimiz ve başarılarımızı artarak devam etsin” ifadelerini kullandı.
Yeni yıl pastasının kesiminin ardından kutlama programı müzik dinletisiyle devam etti.

GAZİANTEP

31 Aralık 2019 Salı

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