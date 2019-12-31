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GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci’den yeni yıl mesajı "Yeni yılda yeni rekorlar ...

İHA

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Yeni yılda yeni ihracat rekorları kırmayı hedefliyoruz" dedi.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci’den yeni yıl mesajı "Yeni yılda yeni rekorlar hedefliyoruz"

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Yeni yılda yeni ihracat rekorları kırmayı hedefliyoruz" dedi.
Kileci, mesajında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ihracatçıları olarak 2019’da başarılı bir yıl geçirdiklerini belirterek, "Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri olarak 2019 yılının ilk 11 ayında 192 ülkeye 8 milyar 185 milyon 705 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yılın 11 aylık döneminde 192 ülkeye yaptığımız ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 oranında artış gösterdi. Türkiye ihracatı yılın ilk 11 ayında yüzde 1,8 oranında artarken, bölgemizden yapılan ihracatın yüzde 5 oranında artış göstermesi büyük bir başarıdır. Bu başarıdan dolayı tüm ihracatçılarımızı kutluyorum" dedi.
"Yeni yılda yeni başarılar bekliyoruz"
Kileci, Aralık ayının da eklenmesi ile 2019 yılını yaklaşık 9 milyar dolar ihracatla kapatacaklarını vurgulayarak, "Bu artışı istikrarlı olarak sürdürmek büyük bir başarıdır. Yeni yılda çok daha iyi bir ihracat performansı ile ekonomimize güç katacağımızı düşünüyoruz. Zira bu performansı artırmak için birçok çalışma yürütüyoruz. Çalışmalarımız neticesinde ihracatımızda gerçekleşen artış ile birlikte yeni yılda yeni ihracat rekorları geleceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Başta ihracatçılar olmak üzere herkesin yeni yılını kutlayan Kileci, yeni yılla ilgili dileklerde bulunarak, "Öncelikle herkese yeni yılda esenlik, bereket ve mutluluk diliyorum. Yeni yılla birlikte ülkemizde ve bölgemizde güvenliğin ve refahın artmasını temenni ediyorum. Biz İhracatçı Birlikleri olarak yeni yıla, kendimizi yenileyerek, eğitim ve dönüşüm vizyonumuzu genişleterek başlıyoruz. Birliklerimiz bünyesinde istihdam edilen genç zihinlerle ihracat ve eğitim yol haritamızı çizdik. 2020 yılı bizim için yurt dışında çok daha aktif hareket ettiğimiz, bölgemizde eğitimlerimizi artırdığımız ve çok daha verimli hale getirdiğimiz bir yıl olacak. Fuar katılımlarımızı, sektörel ticaret heyetlerimizi ve alım heyetlerimizi çok daha sık gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bununla ihracatçımızın yurt dışı pazarları ile bağını daima güncel tutmaya çalışacağız. Diğer yandan 2019 yılında başlattığımız dijital dönüşüm seferberliği kapsamında gerçekleştirilen ’ETicaret, Eİhracat ve Dijital Dönüşüm Eğitimleri’ ve ’ETicaret Uzman Yönetmen Eğitimleri’ni 2020 yılında da artırarak devam ettirmeyi, Gaziantep’in yanında bölgemizin diğer illerinde de uzmanlık eğitimleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Tamamını ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz uzmanlık eğitimlerine bu yıl ’Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimleri’ni de ekledik. İhracatı 9 milyar dolara yaklaşan ve çok daha büyük bir ihracat potansiyeline sahip Bölgemize bu gibi eğitim yatırımları yapmaktan gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.
Sözlerine devam eden Kileci, “Yeni yılda bünyemizde gerçekleştirdiğimiz bir diğer yenilik ise yenilenen bir web sitesi ile yola başlamak olacak. 2020 yılının ilk günü aktif hale gelecek web sitemiz ile birçok hizmeti online olarak vereceğiz. Dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğu bugünlerde geleneksel yöntemleri bir kenara bırakıp ihracat işlemlerini online hale getirmeye çalıştık. Örneğin ihracatçılarımız belgelerini onay süreci boyunca online takip edebilecekler, üyelik belgelerini eimzalı olarak alabilecekler. Daha birçok işlemin online yapılacağı ekonomik araştırma raporlarından ihracat istatistiklerine kadar birçok dökümana erişimin kolayca sağlanacağı web sitemiz ile ihracatçılarımızın işlerini büyük oranda kolaylaştırmayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.
Kileci yeni yıl dileklerini ise, “2020 yılı ile birlikte ülkemizin ve bölgemizin daha müreffeh bir ekonomiye kavuşmasını, esenlik ve bereket içinde geçen, bölgesel ve küresel barışın sağlandığı bir yıl olmasını diliyorum” şeklinde iletti.

GAZİANTEP

31 Aralık 2019 Salı

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