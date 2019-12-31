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GGC Başkanı İbrahim Ay’dan 2020 mesajı

İHA

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, Türkiye ekonomisi için önemli bir şehir olan Gaziantep'in ürettikleri ve üretime kattıklarıyla bir değer olduğunu belirterek kentteki dayanışma ve kardeşlik hukukunun tüm dünyada örnek alınması gerektiğini söyledi. İbrahim Ay, mesajında, yerel basının yaşadığı zorluklara da değinerek, 2020'nin basının zorlukları yendiği bir yıl olması temennisinde bulundu.

GGC Başkanı İbrahim Ay’dan 2020 mesajı

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, Türkiye ekonomisi için önemli bir şehir olan Gaziantep’in ürettikleri ve üretime kattıklarıyla bir değer olduğunu belirterek kentteki dayanışma ve kardeşlik hukukunun tüm dünyada örnek alınması gerektiğini söyledi. İbrahim Ay, mesajında, yerel basının yaşadığı zorluklara da değinerek, 2020’nin basının zorlukları yendiği bir yıl olması temennisinde bulundu.
Yeni yıl mesajı yayınlayan İbrahim Ay, Gaziantep’in ürettikleriyle, istihdam ve ülke ekonomisine kattığı değerle örnek gösterildiğini hatırlattı. Bu örneklerin artmasını temenni eden Ay, şehirlerin sosyal ve ekonomik değerleri arttıkça, başarı hikayelerinin de artacağına dikkat çekti.
Gaziantep’in birlikte yaşamayı başarmış bir şehir olduğunu hatırlatan İbrahim Ay, “Gaziantep ensar bir şehir olarak barış ve kardeşlik içerisinde yaşamanın örneğini tüm dünyaya en güzel şekilde sunmaktadır. Rol model alınabilecek bir şehirde yaşıyor olmanın gururu içerisindeyiz. Barışı ve kardeşliği özünde yaşayan Gazi şehrimizdeki birlikte yaşama kültürünün, tüm dünyaya dalga dalga yayılmasını arzu etmekteyiz. Umuyoruz ki yaşadığımız coğrafyaya 2020 yılında özlenen barış ortamı gelecektir. Bu vesileyle herkesin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk, huzur dolu günler diliyorum” dedi.
“2019 yerel basın için zor bir yıl olmuştur"
2019 yılının, yerel medyanın çok önemli zorluklar yaşadığı bir yıl olarak geçtiğini de belirten İbrahim Ay, yazılı sözlü görüntülü, dijital ve internet alanındaki tüm yayın organları ile bu mecralarda çalışan basın emekçilerinin zor koşullar altında görevlerini yapmaya devam ettiklerine dikkat çekti. Ülke genelinde bir çok yerel medya kuruluşunun kapanmak zorunda kaldığını belirten Ay, bu zorluklar devam ettiği sürece çok sayıda yayın organının daha kapanmak zorunda kalacağına da işaret etti.
2020 yılından önemli beklenti içerisinde olduklarını belirten İbrahim Ay, GGC olarak sorunları içeren raporu ilgili birimlere ulaştırdıklarını hatırlatarak, yerel basının yaşatılmasına yönelik adımların hızlı bir şekilde atılmasını da istedi.

GAZİANTEP

31 Aralık 2019 Salı

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