Gaziantep'te 'uyuşturucu madde' operasyonu: 1 gözaltı

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GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 42,31 gram matamfetamin, 1 adet tabanca, 17 mermi ve 29 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulunduğu belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerin evde yaptığı aramada 42,31 gram matamfetamin, 1 adet tabanca,17 mermi ve 29 paket kaçak sigara ele geçirildi. Uyuşturucuya ve diğer malzemelere el koyan ekipler ev sahibi S.Y.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.



GAZİANTEP 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:11

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