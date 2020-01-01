Fadıloğlu’ndan sürpriz gece ziyaretleri Fadıloğlu, yetim çocuklu aileleri ve polis noktalarını ziyaret etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni yıla dakikalar kala yetim çocuklu ailelerin ve polislerin misafiri oldu.

İlçenin farklı mahallesinde ikamet eden yetim çocuklu ailelerin ve görev başında yeni yılı karşılayan polislerin mesai yaptığı noktaları ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni yılın heyecanını ziyaret ettiği notlardaki vatandaşlarla paylaştı. Hiç beklemedikleri anda Başkan Rıdvan Fadıloğlu’nu karşılarında görenler büyük mutluluk yaşadı.

İlk ziyaretini 29 Ekim Mahallesi’nde ikamet eden ve 3 yıl önce eşini trafik kazasında kaybeden 3 çocuk annesi Pınar Toprak’ın evine yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ikinci ziyaretini ise Girne Mahallesi’nde ikamet eden ve 7 yıl önce eşini kanserden kaybeden 3 çocuk annesi Firdevs Dündar’ın evine gerçekleştirdi. Ziyaret ettiği evlerdeki çocuklarla yakından ilgilenen Fadıloğlu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

“Başkanımıza evimizi ziyaret etti için çok teşekkür ediyorum”

Fadıloğlu’nun ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren 3 çocuk annesi Firdevs Dündar, “Başkanımıza öncelikle evimizi ziyaret ettiği için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım ve çok sevinçliyim. Açıkçası bugün Başkanımızın evimizi ziyaret etmesi beni gerçekten çok mutlu etti. Yeni yılda Başkanımıza ve tüm ekibine başarılar diliyorum. Kendisinin bana ve çocuklarıma yapmış olduğu tüm iyiliklerden dolayı da Rabbim her zaman kendisinden razı olsun diyorum. Allah hiçbir zaman başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Kendisi gerçekten çok mütevazi, çocuklarıma baya yardımlarda bulunuyor. İki yıldır Yetim Koordinasyon Merkezi’ne gidiyorum ve gerçekten oradan çok memnunum. Böylesine bir hizmeti de bizlere sunduğu için Başkanıma ayrıca yürekten teşekkür ediyorum. Başkanımız ve tüm insanlığın yeni yılı en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.

Aile ziyaretlerinden sonra Gaziantep’in girişçıkış bölgelerindeki polis noktalarında görevi başındaki polis memurlarını ziyaret eden Rıdvan Fadıloğlu, yeni yılın herkese sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini diledi.

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