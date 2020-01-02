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Arazisini devretmek istedi, evi saldırıya uğrayınca şikayette bulundu

İHA

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde hak sahibi olduğu arazisini devretmek isteyince yakınları tarafından darp edilip, evinin saldırıya uğradığını iddia eden çiftçi, yakınları hakkında şikayette bulundu.
Nurdağı ilçesinde ikamet eden İrfan Başarıcı, hak sahibi olduğu arazisini yakınlarına devretmek istedi. Arazinin devredilmesine Yaylacık Mahallesi Muhtarı’nın karşı çıktığını ileri süren Başarıcı, arazisindeki elektrik trafosunun mahalle muhtarı ve koruyucuları tarafından yıkıldığını öne sürdü. Yüzde 90 görme engelli olan Başarıcı, geçen hafta da kimliği belirsiz kişiler tarafından evinin pencere camlarının kırıldığını ve evin içerisinde maddi zararın olduğunu iddia ederek, kendisini tehdit de eden şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.
Arazisinin mahalle muhtarı ve koruyucuları tarafından zor kullanılarak elinden alınmak istendiğini ileri süren İrfan Başarıcı, “Ben yüzde 90 oranında görme engelliyim. Benim Yaylacık Mahallesi’nde 37, 32 ve 31’inci parsellerde bulunan yerlerim köy muhtarı ve köy koruyucuları tarafından zor kullanılarak elimden alınmak istenmiştir. Yapmış olduğum müracaat sonrasında kaymakamlık tarafından yapılan keşif tespit ve elimizdeki diğer Milli Emlak belgeleri ile birlikte kaymakam bey bu müdahale edenleri 3091 uygulayarak, men etmiştir” dedi.
Arazisinin devredilmesine karşı çıkan yakınları tarafından darp edilmek istendiğini öne süren Başarıcı, “Men kararının ardından ben arazimi sürmeye gittiğimde yine aynı şahıslar bana müdahalede bulundu ve ağır hakaretler söyledi. Beni orada darp etmeye çalıştılar. ‘Kaymakamın gelsin, jandarman gelsin, valin gelsin’ şeklinde sözler söylediler. Ben bu arada jandarmaya ihbarda bulundum. Olaydan 1 buçuk saat sonra Alay Komutanlığını arayıp, albay ile görüştükten 5 dakika sonra olay yerine jandarma geldi. Bu sırada traktörlerim ve ben araziden çıkartılmıştım. Jandarma kaymakamlığın verdiği 3091 kararını uygulamış olsaydı bunlar yaşanmazdı. Ben konuyu valimiz Davut Gül’e de bildirdim. Bu olayla ilgili savcılıkta 8 tane dosyam var. Bu olayda kim haklı kim haksız ortaya çıkmasını istiyorum. Ben arazimi ektikten sonra mahalledeki evim talan edildi. Evin bahçe duvarı yıkılmış, pencere camları kırılmış vaziyette. Evimde 20 bin dolar para ve altın vardı, bunlar da alınmış. Gereğinin yapılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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