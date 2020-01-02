Öğrenci sempozyumunda kadın ve gebe sağlığı konuşuldu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (FRUAM) tarafından “Kadın ve Gebe Sağlığı” temasıyla Öğrenci Sempozyumu gerçekleştirildi.



HKÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü bina dersliğinde gerçekleşen sempozyumda kadın sağlığına yönelik konuşma yapan Doç.Dr. Nuriye Özengin Üriner; İnkontinans (İdrar Kaçırma) sendromu, nedenleri, değerlendirme yöntemleri ile güncel rehabilitasyon uygulamalarının etkinliği hakkında bilgiler verdi. İdrar kaçırmanın kadınlarda sıklıkla karşılaşılan bir problem olduğunu söyleyen Özengin, hasta eğitimi/farkındalığının artırılması ile pelvik tabana yönelik egzersiz yöntemlerinin idrar kaçırma şikayetlerinde son derece etkili olduğu, bu sayede bireylerin daha kaliteli bir yaşama kavuşacağını belirtti.



“Gebelikte fiziksel aktivite ve egzersiz”

Sempozyumun ikinci oturumunda ise Dr. Öğr. Üyesi Ceren Gürşen “Gebelikte Fiziksel Aktivite ve Egzersiz” sunumuyla gebeliğin bir fizyoterapist eşliğinde nasıl yönetilebileceği, klinik değerlendirme ve uygulamalardaki temel ve özel yaklaşımlardan bahsetti. Gürşen gebeliğin egzersizle geçirilmesinin hem rahat bir doğum sağladığını aynı zamanda egzersiz yapmış annelerin çocuklarının da sosyal yaşamda ve dil becerilerinde daha başarılı olduklarını belirtti. Fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencilerinin farklı bir bakış açısı kazandıkları bu sempozyum konuşmacılara plaket verilmesiyle son buldu.

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