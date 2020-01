Nurdağı ve Karkamış MHP yönetiminde yeni dönem

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Nurdağı ve Karkamış ilçelerinde değişime gitti. Yönetim listeleri yenilendi.

Önümüzdeki aylarda kongre sürecine girecek olan MHP Gaziantep teşkilatında Nurdağı ve Karkamış sürprizi yaşandı. İlçelerin yönetimleri güçlendirilerek listeleri yenilendi. İl Başkanlığı'da düzenlenen toplantıda ilçe başkanlarına yeni yetki belgelerini takdim eden MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, "Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Bey'in takdiri ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın Bey’in tensibi ile Nurdağı ve Karkamış ilçe teşkilatlarımız yeni yönetimleri ile güçlendirilmişlerdir. Güçlendirilen yeni yönetim kurulu listemizin Nurdağı ve Karkamış ilçelerimize hayırlı olmasını temenni ederiz. Gaziantep genelinde büyük başarılara imza atmak için bütün teşkilatlar olarak her türlü gayreti çalışmayı yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü bu kutlu kadrolara aziz milletimizin ihtiyacı olduğu bilinci içerisindeyiz. Bu sorumluluğun farkında olduğumuzun bilinmesini isteriz. Gaziantep’imizi Türkiye’de ülkemizi milletler ailesi içinde hak ettiği yerini alması noktasında, Bilge Lider Dr. Devlet Bahçeli Bey’in önderliğinde rotamızın milletimizin refahı ve mutluluğu için belirlemiş olduğu siyasi ve stratejik ilkeleri yakından takip ederek Cumhuriyetimizin 100.yılı 2023 vizyonumuz olan lider ülke Türkiye sevdamızı hayata geçirmekte bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada ilk günkü şevk ve heyecanla yılmadan yorulmadan güçlü devlet ülkümüzün, sevdamızın azim ve kararlığında olduğumuzun şuurunda kararlıyız" dedi.

MHP Nurdağı İlçe teşkilatı yeni yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır. MHP Nurdağı ilçe yönetimi şu şekilde: “Başkan Adnan Çetin, üyeler: Abdullah Kaman, Ahmet Anar, Ali Öz, Ali Yarkataş, Halil Kılıç, Halit Gülsoy, Hasan Derviş Oğlu, Hasan Karaman, Hasan Kılıç, Hasan Saka, İbrahim Can, Lütfi Tıraş, Metin Özmetin, Mulla Özkaya, Musa Kanalan, Mustafa Can, Mustafa Demir, Mustafa Kemal Akın, Oğuzhan Tuna, Ökkeş Aslan, Ramazan Tuncer, Selim Taşdoğan, Şuayip Bahar, Yusuf Yüksel”

MHP Karkamış İlçe teşkilatı yeni yönetim kurulu üyeleri ise: Başkan İsa Tiryaki, Üyeler: Abdullah Alkanat, Abdullah Özaslan, Bekir Doğan, Dergin Gören, Fikret Güngördü, Hacı Bozkurt, Hüseyin Tiryaki, İdris Bozkurt, İhsan Göğebakan, İrfan Tiryaki, Kerim Ağgün, Mehmet Ali Çağlayan, Mehmet Özaslan, Mehmet Yılmaz, Mete Demir, Metin Gezer, Osman Danabaş, Özgür Tiryaki, Şahin Çiçek, Talat Yılmaz, Ümit Tiryaki”

