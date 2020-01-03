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Başkan Şahin, AR-GE ve Yenilik Ekosistemi Dönüşüm Stratejileri Konferansı’na katıldı

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep ARGE ve Yenilik Ekosistemi Dönüşüm Stratejileri Konferansı'na katıldı.

Başkan Şahin, AR-GE ve Yenilik Ekosistemi Dönüşüm Stratejileri Konferansı’na katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep ARGE ve Yenilik Ekosistemi Dönüşüm Stratejileri Konferansı’na katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’yla(TÜBİTAK) İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde hazırlanan konferans, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Konferansın açışında konuşan başkan Fatma Şahin, şehri yüksek teknolojiye geçirmek için Büyükşehir Belediyesi olarak bilimin emrinde olduğunu söyledi.
Şahin: “Akıllı gıdaya yönelmemiz gerekiyor”
Yüksek teknoloji ve akıllı şehir hedefine hızla ilerlendiğini belirten Şahin, “Hedef doğru bir hedef mi diye baktığımızda; Dünya Medeniyet, Bilim, Siyaset Tarihi’ni incelediğiniz zaman çok basit bir cümleyle ifade ortaya çıkıyor. ‘Bilgi güçtür, iktidar yapar.’ Bunu Osmanlı’da, Selçuklu’da, Endülüs Emevileri’nde görürsünüz. Neden o dönemin sözünü söylemiş diye baktığınız zaman o dönemin bilgi ekonomisinde, hangi dönemse bilgiyi kendi bünyesinde bulundurmuş, Dünya’da söz sahibi olmuş, söz söylüyorlar. Bugün Amerika’nın bütün coğrafyalarda ‘Ben varım’ demesinin arkasında silikon vadileri var. Silikon Vadisi’ni kuranlar, bütün beşeri sermayeyi kendine çekenler, Aziz Sancar Hoca’yı alanların bir anlayış var. Bunu tersine çevirmemiz gerekiyor. Bizim medeniyet kodlarımıza bunu döndürmemiz gerekiyor. Bu kodlar bizlere ‘akıl etmez misiniz?’ deyip talimatlandırıyor. Medeniyetimizden aldığımız ışıkla bu hedefimize giderken, ülkemizdeki durum ne diye bakacak olursak; 2002 yılında parlamentoya ilk gittiğimde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ilk bütçemizi çalışırken, Avrupa Birliği (AB) süreci, insan hakları, demokrasi, hukuk devleti, kalkınma projeleri için kaynak: Türkiye, güven ve istikrar dedik. Ama o dönemde 1000’de bir olan ARGE bütçesi, 100’de birlere çıkarıldı. O dönemin şartlarında para olduğundan değil ama neyi önemsersen onu finanse etmen gerekiyor. Bugün belediye başkanı olarak bunu görüyorum ve yapmak istediğinizi bütçelemezseniz dilek ve temenni olarak kalıyor. Bütçesini koymanız ve bunu beşeri sermaye ile planlamanız gerekiyor. 18 yıllık yolculumuzda bana hala gidilecek çok yol var. Batı medeniyetine bakıyorsun bu işlerde çok öndeler. Akıllı şehirler için Amerika’ya gidildiğinde bambaşka şeylerle karşılaştık. Bugün uçan arabalardan, yapay zekalara, endüstri 5.0’dan birçok konuya kafa yoruluyor. Artık rekabeti yönetmek istiyorsak, hedefe ulaşmak istiyorsak bu meseleyi öznesi yapmamız lazım. Bu yüzden hükümetimiz TÜBİTAK’ın da içinde olduğu önemli bir vizyonla devam ediyor. Bu şehirde sanayi altyapısını, yüksek teknolojiye geçirmek için iki sanayi öne çıkıyor. Birincisi savunma sanayi, ikincisi medikal sanayi. Ayrıca bizim gastronomi ve topraktan beslenen bir altyapımız var. Bunun için de akıllı gıdaya yönelmemiz gerekiyor. Her meselede teknolojik altyapıyı kuvvetlendirmek gerekiyor.
Gaziantep araştırma konusu olmalı
Biz belediye olarak da gittik kendi MR’ımızı çektik. ‘Bu memleketi nasıl yüksek teknolojiye geçiririz’ dedik ve aldık bütün bakanlara, Cumhurbaşkanlığı’yla ilgili bütün birimlere götürdüğümüzde eski Maliye Bakanı Naci Ağbal ‘11’inci Kalkınma Planı’nda ne varsa, bir şehir bizden talep ediyor. Zaten şehirde kolay ‘Gazi’ olmuyor. Dibinde koca bir kaos var sen burada 150 fabrika bitiriyorsun. Bunu da bir araştırma konusu yapılması gerekiyor. Tek eksiğimiz teori ile pratiği yeterince birleştiremiyoruz. Bugün bu yapılacak çalışmaları önemli buluyorum. Özel sektörün bir derdi olduğunda aklına mühendislik gelmiyorsa, üniversitedeki hocamız, yaptığı çalışmaları dönüştüremiyorsa, bunu yaşam kalitesini iyileştirecek ‘vatandaş odaklı’ bir sorunu çözmede kullanamıyorsa bir sorun var demektir. Bu yüzden bizim bu makası kapatmamız gerekiyor. Pratik zekamız, cesaretimiz var. Bilimin disipliniyle bu bizde var olan özellikleri birleştirdiğimiz zaman yükselme dönemini çok hızlı bir şekilde tamamlayacağız. ARGE ve İnovasyon konularıyla ilgili meseleler de kendi bünyemizi güçlendirdik. Herkesin kendine düşeni yapması gerekiyor. Bunun için Büyükşehir Belediyesi olarak bilimin emrindeyiz. Bu bünyeyi oluşturduğumuz için TEKNOFEST bugün İstanbul’dan Gaziantep’e geldi. Büyük bir imkan bu. Bu festivali düzenleyen ekip, ‘Bu bir paradigma değişikliği, zihinsel dönüşüm’ diyor. En akıllılar yarışacak. Bu şehri beraber hazırlamamız gerekiyor” dedi.
Gül: “Büyükşehir Belediyesi ile beraber ‘Çocuk Üniversiteleri’ kuracağız”
Gaziantep Valisi Davut Gül ise, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yapılan toplantılarda Gaziantep’in yüksek teknolojiye geçmesi için bir yol haritası belirlendiğini söyleyerek, “Bu haritada her birimin kendi içerisinde çalışma yapması kararlaştırıldı. TÜBİTAK’da bunlardan birisi. TÜBİTAK başkanımızın liderliğinde böyle bir toplantı yapılması ve bu toplantıda üniversitelerimiz ve diğer eğitim kurumlarında projeler yapılması, Gaziantep’in diğer alanlarda olduğu gibi ilk beşte ilk onda TÜBİTAK projelerinden yararlanan bir il olması kararlaştı. 2020’de sizlerin destekleriyle bu amaca ulaşmış olacağız. 2020’nin bir başka özel Önemi TEKNOFEST’in burada yapılacak olması. Şehrin yüksek teknolojiye geçişi hedeflerimizle birbirimizi destekleyecek bir oluşum olacak. Okullarımızda TÜBİTAK Kitaplığı oluştururken, Büyükşehir Belediyesi ile beraber ‘Çocuk Üniversiteleri’ kuracağız. Çocuk Üniversitesi, T3 Vakfı’nın genel anlamda programını yaptığı içerisinde atölyelerin olduğu, kodlamadan, birçok teknolojiye kadar yeni bir eğitim alacak. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı binasında sonbahara kadar tamamlanacak. Temelden, tohumdan başlayarak bu çocukları yetiştireceğiz” diye konuştu.
Başkan Mandal: “Bu dijital dönüşümün içinde olmak istedik”
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da ilk defa bütün kurum yöneticilerinin bir arada Gaziantep’te olduğunu dile getirerek, artık dijital dönüşüm için topyekün bir niyet olduğundan bu işin içinde olmak istediklerini belirtti.
Başkan Mandal, slayt eşliğinde yaptığı sunumda araştırmacılarla fon sağlayıcıların beklentileri konusu üzerinde durdu. ARGE ve yenilik süreçlerinde dönüşüm çerçevesinde; tekrarlayıcı, açık, sistematik güçlük, disiplinler arası işbirliği, birlikte geliştirme, ortak yenilik, aşamalardan etraflıca bahseden başkan Hasan Mandal, 11’nci Kalkınma Planı kapsamında ARGE ve yeniliğin önemine ışık tuttu.
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, dijitalleşen Dünya’da Türkiye’nin hızla ilerlediğini aktararak, “Türkiye’de savunma sanayisinde millileşme hamleleri, genetik başta olmak üzere TIP alanında yapılan yenilikler ve Çevreci bir Türkiye anlayışıyla hayata geçirilen projelerle çok büyük atılımlar yapıldı. Bilim insanlarının önünü açacak TUBİTAK ise millileşme konusunda en büyük öncülerimizin arasında yer alıyor” dedi.

GAZİANTEP

03 Ocak 2020 Cuma

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