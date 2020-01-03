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TÜBİTAK Başkanı Mandal: “Gaziantep’in dönüşümü için buradayız” "Gaziantep Ar-Ge ve Yenilik ...

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi, TÜBİTAK ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle hazırlanan "Gaziantep ArGe ve Yenilik Ekosistemi Dönüşüm Stratejisi Konferansı" gerçekleştirildi. Konferansta açıklamalarda bulunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Gaziantep'in ileri teknoloji odaklı dönüşümü sürecinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili kuruluşları olarak bugün buradayız. Bugün ilk kez 15 kişilik TÜBİTAK yöneticilerimizin tümünün katılımıyla buradayız" dedi.

TÜBİTAK Başkanı Mandal: “Gaziantep’in dönüşümü için buradayız” "Gaziantep Ar-Ge ve Yenilik Ekosistemi Dönüşüm Stratejisi Konferansı" düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi, TÜBİTAK ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle hazırlanan "Gaziantep ArGe ve Yenilik Ekosistemi Dönüşüm Stratejisi Konferansı" gerçekleştirildi. Konferansta açıklamalarda bulunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, “Gaziantep’in ileri teknoloji odaklı dönüşümü sürecinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili kuruluşları olarak bugün buradayız. Bugün ilk kez 15 kişilik TÜBİTAK yöneticilerimizin tümünün katılımıyla buradayız" dedi.
GAÜN Mavera Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen "Gaziantep ArGe ve Yenilik Ekosistemi Dönüşüm Stratejisi Konferansı"nda TÜBİTAK’ın Türkiye ve Gaziantep bazlı projeleri ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. Konferansta 2020 yılında Gaziantep’te gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST 2020 çalışmaları hakkında da bilgi verildi.

“Gaziantep’in dönüşümü için buradayız”
Konferansta açıklamalarda bulunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, “Gaziantep’in ileri teknoloji odaklı dönüşümü sürecinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili kuruluşları olarak bugün buradayız. Bugün ilk kez 15 kişilik TÜBİTAK yöneticilerimizin tümünün katılımıyla buradayız. İki gün boyunca burada olacağız ve bu bizim için bir ilk olma özelliği taşıyor. Bizim amacımız burada yaptıklarımızı anlatmak değil buradaki insanları daha iyi anlamak ve geleceğe yönelik adımlar atmaktır. Biz burada başarılı olursak aynı çalışmaları diğer illerde de benzer süreçlere girmek istiyor” dedi.

“Gaziantep TEKNOFEST’e ev sahipliği yapacak”
Gaziantep’te yapılacak olan TEKNOFEST 2020 ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mandal, “2020 yılında ülkemiz için Gaziantep’in özel bir durumu var. İki yıldır başarıyla devam eden, ilk yıl 500 bin kişinin, ikinci yıl 1 milyon 700 bin kişinin katılımıyla yapılan, 50 binden fazla öğrencinin katıldığı yarışmaların olduğu ve TÜBİTAK’ın da aktif bir şekilde yer aldığı TEKNOFEST ilk kez İstanbul dışında yapılacak. Gaziantep böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Bunu dışında Gaziantep’te DENEYAP teknoloji atölyemiz kurulacak. Bilim merkezimiz kuvvetli bir aşamasını tamamlayacak. O yüzden 2020 yılı Gaziantep açısından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK için çok önemli bir yıl olacak” ifadelerini kullandı.

“Böyle bir toplantının burada yapılması çok önemli”
Gaziantep Valisi Davut Gül, TÜBİTAK liderliğinde kentte böyle bir konferansın yapılmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, “TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal liderliğinde böyle bir toplantı olması ve bu toplantıda hem üniversitelerin hem de diğer eğitim kurumlarının katılımıyla projelerin yapılması çok önemli. Bu anlayışın Gaziantep’te oturtulması ve bu şehrin diğer alanlarda olduğu gibi bu noktada da ilk 5’te, ilk 10’da olması için çalışma yapılması kararlaştırıldı. Bu herkesin katkısıyla 2020 yılında Gaziantep açısından bu amaca ulaşmış olacağız. Bu yılın bizim için bir başka önemi de TEKNOFEST’in burada yapılacak olmasıdır. Bu organizasyonla beraber yüksek teknolojiye geçme hedeflerimize ulaşmak için birbirini destekleyecek bir yapı oluşacak” ifadelerine yer verdi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kentin akıllı şehir olması için hızla ilerlediklerini aktararak, “Çok önemli bir konu için buradayız. Kıymetli bir başkanımız ve ekibi burada. Bu gibi meseleleri gündemimize almak, bu gibi konuları konuşmak, bu meseleler üzerine kafa yormak ve mücadele etmek ve sonunda bu şehri yüksek teknolojiye geçirmek çok önemli. Biz bu çalışmalarla sanayi alt yapısını kuvvetlendirerek şehrimizin akıllı şehir olması hedefine hızla ilerliyoruz” şeklinde konuştu.
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın tüm ekibiyle birlikte bugün burada olması bizim için çok anlamlı. Daha önce de bakan yardımcılarımızla pek çok toplantı yapmıştık. Bu toplantılar başlı başına yeterli değildi. O yüzden TÜBİTAK Başkanımızla bir araya gelerek özellikle öğretim elemanlarımızın proje yapma kapasitesini geliştirmek için üniversiteleri birleştirerek ortak akıl oluşturulması kararı alınmıştı. O nedenle bugün buradayız. Ben bu nedenle Hasan Mandal başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından kurumun Türkiye ve dünya bazlı çalışmaları ile Gaziantep özelinde yapılması planlanan çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirildi.
Konferans, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Hasan Kalyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen’in konuşmacı olarak yer aldığı panel kısmı ile devam etti.
Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan konferansa Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Hasan Kalyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen ile TÜBİTAK yöneticileri, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

GAZİANTEP

03 Ocak 2020 Cuma

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