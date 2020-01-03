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Gaziantep tüm zamanların rekorunu kırdı

İHA

2019 ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Aralık ayı ihracat rakamının bölgeden 736 milyon 471 bin dolar ve 2019 yılı toplam ihracat rakamının ise 8 milyar 919 milyon 203 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirterek Güneydoğulu ihracatçıların yeni bir başarıya imza attığını ifade etti.

Gaziantep tüm zamanların rekorunu kırdı

2019 ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Aralık ayı ihracat rakamının bölgeden 736 milyon 471 bin dolar ve 2019 yılı toplam ihracat rakamının ise 8 milyar 919 milyon 203 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirterek Güneydoğulu ihracatçıların yeni bir başarıya imza attığını ifade etti.
İhracatta yeni bir başarı hikayesi yazan ihracatçılara teşekkür eden Başkan Kileci 2020 yılında eğitim başta olmak üzere dijital dönüşüm ve dış ticaret ile ilgili yoğun bir çalışma programlarının olduğunu sözlerine ekledi. 2019 Aralık ayı ihracatı ve 2019 yılı genel ihracat rakamlarını açıklayan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Aralık ayında bölgeden 736 milyon 471 bin dolar, Gaziantep’ten ise 624 milyon 694 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, bu rakamın Gaziantep için tarihinin en yüksek Aralık ayı ihracatı olduğunu söyledi. 2019 yılı Ocak Aralık döneminde ise Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 192 ülkeye toplam 8 milyar 919 milyon 203 bin dolarlık ihracatın kayıt altına alındığını ifade etti.

"2019’da yürüttüğümüz çalışmalar önümüzdeki yıl da devam edecek"
Gaziantep’in ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin son yıllarda ihracatta yaptığı sıçramaya değinen Başkan Kileci, “Gaziantep bu yıl tarihinde ilk kez 7 milyar doları geçerek 7 milyar 471 milyon 526 bin dolarlık rekor bir ihracata imza attı. Bu rekorda katkısı olan tüm ihracatçılarımızı kutluyorum. Bu başarının yakalanmasında yıl boyunca yürüttüğümüz çalışmaların da etkili olduğunu düşünüyoruz. Tüm eğitimlerimiz, bilgilendirme seminerleri ve toplantılarımızla Bölgemiz insanına daha fazla dokunmaya, ihracata dair yaşadıkları problemleri çözmeye, orta ve uzun vadede onları daha temkinli ve donanımlı hale getirmeye çalıştık. Yakın bir zamandan örnek verecek olursak, Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz INCOTERMS 2020 Bilgilendirme Toplantısı ile TEB yetkilileri, ticarette teslim şekilleri ve yapılan 2020 değişiklikleri hakkında ihracatçılarımızı bilgilendirdi. Bir diğer organizasyonumuz “Stratejik Büyüme ve Kurumsal Gelişim Eğitimi” idi. Üyelerimize, işletmelerinin büyümesi önündeki engellerle nasıl mücadele edecekleri ve kurumsal büyümeyi nasıl başaracakları anlatıldı. Eğitim kanadında çalışmalarımız ise yıl sonuna kadar devam etti. Üçüncü dönem mezunlarını veren “ETicaret Uzman Yönetmen Eğitimi’mizle artık 75 kişilik bir eticaret uzman grubumuz var. Biz bu çalışmaları yürütürken Bakanlığımız da ihracatı teşvik eden somut adımlar atarak biz ihracatçıların önünü açtı. Örneğin Aralık ayında, ihracatçılarımıza verilmekte olan hususi damgalı yeşil pasaportların süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarılması ihracatçımızı rahatlatan ve dünya pazarlarındaki mobilizasyonlarını artıran çok önemli bir karardı.” dedi.
Sözlerine devam eden Kileci, “Bu yüksek rakamlarla 2019 yılını geride bırakırken, 2020 yılı için hedeflerimiz çok daha yüksek. Yıllık yol haritamızı, geçtiğimiz yıl yaptığımız çalışmaları daha da güçlendirecek şekilde hazırladık. Uzmanlık eğitimlerimizi yalnızca Gaziantep’te değil tüm Bölgede yaygınlaştıracak, çok daha geniş bir kitleye hitap edeceğiz. Diğer taraftan yurtdışındaki aktif hareket alanımızı genişletecek pazar araştırmalarımıza ve buna bağlı gerçekleştireceğimiz sektörel ticaret heyeti, alım heyeti ve fuar katılımlarına odaklanacağız” şeklinde konuştu.

İhracatta aralık bereketi
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine dayanılarak yapılan yazılı açıklamada, GAİB’in 2019 yılında, kayıt altına aldığı ihracatın 2018 yılına oranla yüzde 5,3 artışla toplam 8 milyar 919 milyon 203 bin dolar olarak gerçekleştiği ifade edildi. Gaziantep’in 2019 ihracatının ise önceki yıla göre yüzde 7,7 oranında artarak 7 milyar 471 milyon 526 bin dolar olduğu açıklandı.

Ortadoğu ülkeleri yine lider
GAİB ihracatı ülke gruplarına göre incelendiğinde, Orta Doğu Ülkeleri’nin yüzde 45,7 pay ile ilk sırada yer aldığı, AB Ülkeleri’nin yüzde 19,2 pay ile ikinci ve Afrika Ülkeleri’nin ise yüzde 13,6 pay ile üçüncü sırada yer aldığı görüldü. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 2019 yılında 192 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği ve Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, Libya ve İsrail’in en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında olduğu belirtildi. İhracatı yapılan mal grupları incelendiğinde ise makine halıları, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, ağaç ve orman ürünleri, demirçelik mamulleri ile dış giyimin en çok ihracatı yapılan mal grupları olduğu ifade edildi.

Gaziantep en fazla ihracat yapan 6. il oldu
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin lokomotif ili olan Gaziantep ihracatının 2019 yılı OcakAralık döneminde önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 7,7 artışla toplam 7 milyar 471 milyon 526 bin dolara ulaştığı ve bu rakamlarla Türkiye’nin en çok ihracat yapan altıncı ili konumundaki yerini koruduğu ifade edildi. Gaziantep’in ihracatında ön sıralarda tekstil ve hammaddeleri, halı, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri sektörlerinin geldiği belirtildi.
2019 yılı Aralık ayında GAİB’e bağlı illerden yapılan ihracata bakıldığı zaman ise Mardin’den 70,3 milyon dolar, Kahramanmaraş’tan 65 milyon dolar, Malatya’dan 33,7 milyon dolar, Diyarbakır’dan 16,9 milyon dolar, Şanlıurfa’dan 9,9 milyon dolar, Adıyaman’dan 4,4 milyon dolar ve Kilis’ten 3 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği açıklandı.

GAZİANTEP

03 Ocak 2020 Cuma

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