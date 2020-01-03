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GTO’dan ihracat rakamları değerlendirmesi GTO Başkanı Tuncay Yıldırım: “Yola yeni rekorlarla devam ...

İHA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) tarafından düzenlenen "2019 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısında", Türkiye'nin 2019 yılı ihracatının yüzde 2,04 artışla 180,5 milyar dolar, ithalatın ise yüzde 9 düşüşle 210,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

GTO’dan ihracat rakamları değerlendirmesi GTO Başkanı Tuncay Yıldırım: “Yola yeni rekorlarla devam edeceğiz”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) tarafından düzenlenen “2019 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısında”, Türkiye’nin 2019 yılı ihracatının yüzde 2,04 artışla 180,5 milyar dolar, ithalatın ise yüzde 9 düşüşle 210,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım 2019 yılında Türkiye ihracatının yüzde 4’ünü gerçekleştiren Gaziantep’in ihracat verilerini ve 2020 hedefini şöyle değerlendirdi:
“Türkiye üretiminin ve ihracatının en güçlü aktörlerinden biri olan şehrimiz 2019 yılını yüzde 7,7 ihracat artışı ile kapattı. Bu, Türkiye ihracat artışının 3 katından fazla bir artış oranı. 2019 yılında toplam 7 milyar 471 milyon 843 bin dolar ihracat ile ülkenin en fazla ihracat yapan 6.kenti olan Gaziantep, bu performansı ile tarihinin en yüksek ihracat rakamını gerçekleştirdi. 2020 yılında yolumuza yeni rekorlara ulaşmak hedefi ile devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.”
Aralık ayında 624 milyon 694 bin dolar ihracat gerçekleştiren Gaziantep ihracatçılarını gösterdikleri performans ve ekonomiye sundukları katkı için teşekkür eden Yıldırım, “Hedefimiz elbette ihracatta, üretimde, turizmde yani ülke kalkınmasına değer katacak her alanda yeni ve sürdürülebilir rekorlara imza atmak. Bu noktada Gaziantep’in vizyonu ve altyapısı var. Başarmak için ihtiyacımız olan şey, her zaman dile getirdiğimiz üzere “katma değer”. Yeni rekorlarımızı “katma değeri yüksek, yerli ve milli” ürün ve hizmetlerle elde etmek için çalışmalıyız.”

GAZİANTEP

03 Ocak 2020 Cuma

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