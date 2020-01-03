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Büyükşehir, masal okuma etkinliğiyle farkındalık oluşturdu Başkan Şahin, çocuklara masal kitabı ...

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Merkez Çocuk Kütüphanesi'nin 3'üncü yılı kutlamaları kapsamında masal okuma etkinliği düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çocuklara, "Bu Kış Kimse Üşümeyecek" adlı masal kitabını okudu, çocuklarla sohbet etti.

Büyükşehir, masal okuma etkinliğiyle farkındalık oluşturdu Başkan Şahin, çocuklara masal kitabı okudu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Merkez Çocuk Kütüphanesi’nin 3’üncü yılı kutlamaları kapsamında masal okuma etkinliği düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çocuklara, “Bu Kış Kimse Üşümeyecek” adlı masal kitabını okudu, çocuklarla sohbet etti.
Türkiye'nin ilk uygulamalı çocuk kütüphanesi olma özelliği taşıyan Merkez Çocuk Kütüphanesi’nde çocuklara okuma kültürü aşılamak amacıyla önemli bir etkinliğe imza atıldı. Okuma eyleminin önemini hatırlatmak ve farkındalık oluşturmak için masal kitabı okundu, günün anısına pasta kesildi, zabıta, polis ve itfaiye çalışanları meslekleri hakkında çocuklar bilgilendirildi.
Şahin: “Kütüphanemizde her yaşta çocuğun okuyacağı kitaplar mevcut”
Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kitap okumanın gelecek planlamasında önemli olduğuna dikkati çekerek, “Çocuk kütüphanesi çok önemli, sizi olabildiğince erken kitaplarla tanıştırmamız gerekiyor. Kitap okuma alışkanlığını erkenden kazanmanız gelecekte sizin için büyük bir şans olacaktır. Bizim de sizin okuma alışkanlığınızı sürdürebilmeniz için uygun ortamlar sağlamamız en önemli görevlerimiz arasında yer alıyor. Çocuk kütüphanemizde her yaşta çocuğun okuyacağı kitaplar mevcut. Bunun yanı sıra uygulamalı eğitimlerimiz de gerçekleşiyor. Örneğin, polis memurumuz, mesleği hakkında siz değerli çocuklarımıza önemli bilgiler aktarıyor. Bunun gibi birçok önemi yüksek meslek gruplarından çalışanlar çocuklarımıza bilgiler veriyor. Dolayısıyla kütüphanemizde çocuklar için çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Burada eğitim almış kütüphane hocalarımız bulunuyor. Siz çocukların geleceğe çok iyi hazırlanmasını istiyoruz” dedi.
"Kütüphanelerimizin sayısını arttırmaya devam edeceğiz"
Uygulamalı çocuk kütüphanesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 3 yıl önce başlattığını belirten Başkan Fatma Şahin, “Bu proje, Türkiye’ye örnek olan kültürel ve sosyal bir projedir. Çocuk dostu bir şehir için bu önemli bir çalışmadır. Projeyi hayata geçirmemizle birlikte 400 bin kişi kitap okudu. 100 bin kitabımız oldu. Şu anda da 20 bin kayıtlı üyemiz mevcut. Çocuklarımız, sürekli kütüphaneden faydalanarak kitap okuyor, erişemediği kitabı kütüphanemizden temin ediyor. Gaziantep Valisi Davut Gül’ün önderliğinde başlattığımız ‘Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor’ projemiz var. Bu nedenle çocuklarımıza kitaba ulaşmayı kolaylaştırmamız ve uygulamalı eğitim çalışmalarını genişleterek yolumuza devam etmemiz lazım. Şehirde 3 tane çocuk kütüphanemiz var. Şehrin her noktasındayız. Ulaşılabilirliği çok önemsiyoruz. 3 yılın sonunda 400 bin çocuğa ulaşmamız aslında ne kadar doğru bir iş yaptığımızı kanıtlıyor. Çocuk dostu, kadın dostu bir kenti inşa etmek için elimizden gelen gayreti göstermeye ve kütüphanelerimizin sayısını arttırmaya devam edeceğiz” dedi.

GAZİANTEP

03 Ocak 2020 Cuma

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