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GAÜN’de TÜBİTAK rüzgarı

İHA

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi, TÜBİTAK ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliği ile düzenlenen Gaziantep ArGe ve Yenilik Ekosistemi Dönüşüm Stratejisi Konferansı GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantıya, ilk kez TÜBİTAK'ın tam kadro katılması damgasını vurdu.

GAÜN’de TÜBİTAK rüzgarı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi, TÜBİTAK ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliği ile düzenlenen Gaziantep ArGe ve Yenilik Ekosistemi Dönüşüm Stratejisi Konferansı GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıya, ilk kez TÜBİTAK’ın tam kadro katılması damgasını vurdu.
Konferansın açılış konuşmasını yapan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Üniversitesanayi işbirliği projelendirmelerde, Türkiye’nin en büyük paydaş ve aynı zamanda organize kurumu olan TÜBİTAK’la gerçekleştirilen bu toplantıdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gelişen, dönüşen özelikle dijitalleşen Dünya’da Türkiye’nin de hızla ilerlediğini vurgulayan Gür, “Bir taraftan savunma sanayisinde büyük millileşme hamleleri, genetik başta olmak üzere tıp alanındaki yenilikler ve diğer taraftan özellikle çevreci bir Türkiye anlayışı ile yapılan projelerle çok büyük atılımlar kazanan ülkemizde TÜBİTAK verdiği desteklerle bilim insanlarımızın yolunu açmaktadır” dedi. Gür, bu toplantının ihracatta büyük öncü olan Gaziantep’in ihracatçı firmalarıyla üniversitelerinin buluşmasına vesile olması penceresinden bakıldığında son derece önemli olduğunu vurguladı.
Gaziantep Üniversitesi olarak 2019 yılında TÜBİTAK, AB, Kalkınma Ajansı ile Avrupa Birliği’nin dışında kalan diğer çalışma projelerinden yaklaşık 75 milyon TL’lik bir fon sağlandığını belirttiği konuşmasını şöyle sürdürdü: “Büyük bir üniversite olarak aldığımız bu fonları reel kullanıyoruz. Bir taraftan araştırma bazlı, diğer taraftan üniversitenin gelişimine katkı sağlayacak alt yapı destekleri oluyor. En son, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, proton hızlandırıcı ve nükleer tıp başta olmak üzere kanser görüntüleme ve hedef organı tedavi etme noktasında büyük bir proje için 32 milyon TL’lik fon için imza attı. Böylelikle, üniversitemizin öncülüğünde Gaziantep bir medikal sanayi kümelenmesine doğru gidiyor.”
"Bilimin emrindeyiz"
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep’in yüksek teknolojiye geçiş, sanayi alt yapısının kuvvetlendirilmesi ve akıllı şehir olma konusundaki hedefine hızla ilerlediğini belirterek başladığı konuşmasında, bilginin her zaman güçlü olduğunu belirterek, “Baktığımız zaman Amerika’nın bütün coğrafyalarda ‘Ben varım’ demesinin arka planında Silikon Vadileri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir vizyon ile yolumuza devam ediyoruz. Her mesele üzerinde teknoloji alt yapımızı kuvvetlendirmemiz gerekiyor. O yüzden bu yapılan çalışmaları çok önemli buluyorum. Eğer ki özel sektör yaptığı çalışmalarda üniversiteler akıllarına gelmiyorsa bir sorun var demektir. Üniversitelerdeki akademisyenler yaptıkları çalışmalarda vatandaş odaklı bir sorunu çözmede kullanamıyorsa bir sorun var demektir. Cesaretimiz ve pratik zekamızla bilimin disiplini ile birleştirdiğimiz zaman bu sorunları kapatabiliriz. Artık bilgi ekonomisi için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Onun için Büyükşehir Belediyesi olarak bilimin emrinde ve hizmetindeyiz. Teknofest İstanbul’dan Gaziantep’e geldi. Bu bizim için büyük bir fırsat ve imkan. Sadece bir festival olarak görmeyelim, aynı zamanda bir zihinsel dönüşümdür. 1 Buçuk milyon insan bu festival için şehrimize gelecek. 50 Bin öğrenci bu festivalde yarışacak. Heyecan dolu bir organizasyon olacak” diye konuştu.
Gaziantep’e çocuk üniversitesi
Gaziantep Valisi Davut Gül ise 2020 yılının Teknofest’in Gaziantep’te in yapılacak olmasının önemine vurgu yaparak, “Bu festival ile beraber bizim yüksek teknolojiye geçme hedefimizle beraber birbirinin destekleyecek bir yapı oluşacak. Bütün okullarımızda TÜBİTAK kitaplıkları kuracağız. Bir çocuk bütün eğitim sürecinde TÜBİTAK kitaplarını okuyarak o anlayışa kavuşmuş olacak. Büyükşehir Belediyemizle beraber çocuk üniversitesi oluşturacağız. Teknofest'i yapan vakfın genel anlamda programını yaptığı içerisinde atölyelerin olduğu, çocukların kodlamadan yüksek teknolojiye kadar bu tarzdaki konuları küçük yaşta öğrendikleri bir eğitim olacak” dedi.
"Gaziantep için buradayız"
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Gaziantep’in teknoloji odaklı dönüşümü sürecinde en önemli kentlerden birisi olduğunu belirterek, “Burada bulunmak bizim için büyük bir heyecan. TÜBİTAK’ın üst yönetimi olarak iki gün boyunca topyekun buradayız. Bu bizim için bir ilk. Bire bir görüşmelerimiz olacak. Amacımız sadece yaptıklarımızı anlatmak değil, sizi daha doğru anlamak ve geleceğe yönelikte biz sizinleyiz demek. Burada başarılı olursak diğer illerimizde de benzer süreçlere gireceğiz” dedi.
2020’nin Türkiye ve Gaziantep için özel bir duruma sahip olduğunu vurgulayan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, “İlk yıl 500 bin, ikinci yıl ise 1 milyon 700 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin geleceğinde bende varım’ denildiği, yarışmaların yapıldığı ve TÜBİTAK’ın aktif bir şekilde yer aldığı Teknofest’in ilk kez İstanbul dışında Gaziantep’te yapılacağı bir süreçteyiz. 2020 Yılı Gaziantep açısında çok önemli bir yıl olacak. Umarım tüm bunlar hayırlara vesile olur” ifadelerini kullandı.

Gaziantep’in üniversiteleri TÜBİTAK ilişkisi tartışıldı
Konuşmaların ardından TÜBİTAK Başkanı Mandal’ın modaretörlüğünde, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen ile İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirilen panelde, üniversitelerin TÜBİTAK desteği konusundaki görüşleri tartışıldı. İlk konuşmayı yapan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi’nin çok güçlü potansiyeli olan bir üniversite olduğunu, ancak bu güçlü potansiyeli enerji ve çıktılar üzerine yeterince dönüştürememesinden yakınarak, “Buradaki temel sorunlardan birisi şu; Ankara’dan bakınca Güneydoğu’da en önde olan bir üniversite. Bu kadar birinci sırada olan bir üniversiteden beklentiler de haliyle çok yüksek oluyor. Ancak birkaç tane çözmemiz gereken noktalar var. Buradaki en önemli kaynaklardan birisi motivasyon kaynağı. Proje üretmek bir motivasyon meselesidir. Eğer öğretim üyesi motiveyse ve proje ürettiği zaman projesinin sonucunda çıktılarını elde edebileceğine inanıyorsa proje üretmekten vazgeçmiyor” diye konuştu.
"AB’den çok, TÜBİTAK’tan az"
Konuşmasının devamında Gaziantep Üniversitesi’nin AB Projeleri ile TÜBİTAK’tan aldığı desteklere ilişkin rakamsal açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, konuşmasının devamında, “Realiteye baktığınızda 75 milyon küsur TL kaynak, proje alan bir üniversiteyiz. Ama, TÜBİTAK’tan tüm projelerimiz için sadece 257 bin 292 TL fon alıyoruz. Avrupa Birliği projelerinde Türkiye’de önde gelen üniversitelerden birisiyiz. Avrupa Birliği projelerinin sistematik hazırlanmasındaki o hazırlık safhası çok ağır oluyor. Bir taraftan Avrupa Birliği’ne bu kadar proje üreten bir üniversite. TÜBİTAK’ta neden önde değil. Bunu hep birlikte masaya yatıracağız. Birincisi, geçmişte yaşanmış olan travmaların hafızalardan kolay kolay silinmiyor. Özellikle 2006 ve öncesindeki dönemde. Belli projeler desteklenip, belli insanların reddediliyor olması hafızalardan hala güncel duruyor. Avrupa Birliği projeleri, TÜBİTAK Projeleri bunlar bizim açımızdan öncü ve vazgeçilmez. Eğer Gaziantep Üniversitesi’nde bulunuyorsak buna Gaziantep Üniversitesi olarak kriterlerin yüksekliğini kabullenmek zorunda. Gaziantep TTO olarak belli bir yere geldik ancak gelebilecek daha noktalar var” dedi.
"Gaziantep için çalışıyoruz"
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep’in yakın ülkelerle çok güçlü bir ticaret ağı oluşturduğunu ve ihracatta 6. Sırada bulunduğunu belirerek, “Sanayi ve ticaretle uğraşan kişilerin bölge ve ülkedeki kendi networkünü oluşturmasının önemli bir avantaj. Biz üniversite olarak Medikal Sanayi Ürünleri ve Teknoloji Programı üzerine çalışıyoruz. Bu kent, üniversiteleriyle eğer gerekli desteği alırsa önemli başarılara imza atacaktır” dedi.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen ise Gaziantep’te birçok alanda ulusal çalışmalar yapan genç bir üniversite olduklarını belirterek, “Gaziantep hepimiz için önemli. Gaziantep İpekyolu şehri yani ticaretin ve bilginin geçtiği şehir burası. Şam gibi, Halep gibi, İstanbul gibi bir şehirdir. Bu öncü rolü ile de bölgeye ışık tutacak ve bilgi sunabilecek bir şehir. Biz üniversite olarak kalkınma araştırma ve uygulama merkezi kurduk, Bu merkez çerçevesinde şehri enine boyuna ölçmeye ölçülendirmeye çalışıyoruz. Gaziantep’in bir kümelenme ihtiyacı var” diye konuştu.
İpek Yolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı destekleri kapsamında Gaziantep Üniversitesi başta olmak üzere, birçok kamu kurumunun projesine destek olduklarını vurgulayarak, bu desteklerinin süreceğini ifade etti.
Etkinliğe, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, GAÜN rektör yardımcıları Prof. Dr. Avni Gökalp, Prof. Dr. Şehmus Demir ve Prof. Dr. Metin Bedir, GAÜN Genel Sekreteri Doç. Dr. Ayhan Doğan, GAÜN Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, TÜBİTAK yöneticileri, akademisyenler ve çok sayıda katılımcı katıldı.

GAZİANTEP

03 Ocak 2020 Cuma

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