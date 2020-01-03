SANKO Okulları Kick Bosk’ta da şampiyonluğu kimseye bırakmadı

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SANKO Okullarının iki sporcusu “Kick Boks” turnuvasında iki il birinciliği kazandı.

Gaziantep Stadyumunda düzenlenen turnuvada SANKO Okulları sporcusu Ahmet Arnavutoğlu 32 kiloda “Küçük Erkekler Kategorisi”nde, Zeynep Arnavutoğlu ise 40 kiloda “Küçük Kızlar Kategorisi”nde il birincisi oldu.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak Şubat ayında Malatya’da düzenlenecek bölge şampiyonasında başarılar diledi.

GAZİANTEP 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:11

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