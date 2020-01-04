Gaziantep\u2019in Nizip il\u00e7esinde kapka\u00e7 yapt\u0131\u011f\u0131 belirlenen \u015f\u00fcpheli, sevk edildi\u011fi mahkemece tutukland\u0131. Nizip \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, son bir ay i\u00e7erisinde farkl\u0131 adreslerde ya\u015fanan kapka\u00e7 olaylar\u0131n\u0131n ayd\u0131nlat\u0131lmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. Yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalarda g\u00fcvenlik kameralar\u0131n\u0131 inceleyen ekipler, kapka\u00e7 olaylar\u0131n\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirenlerin kimli\u011fini belirledi. 6 ayr\u0131 kapka\u00e7 olay\u0131n\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi belirlenen 1 \u015f\u00fcpheli, yakalanarak g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Emniyetteki i\u015flemleri tamamlanan \u015f\u00fcpheli, sevk edildi\u011fi mahkemece tutukland\u0131. Ayr\u0131ca belirtilen olaylarda \u00e7al\u0131nan cep telefonlar\u0131n\u0131 sat\u0131n alan bir \u015fah\u0131s tespit edilerek hakk\u0131nda \u201cSu\u00e7 E\u015fyas\u0131 Sat\u0131n Almak\u201d su\u00e7undan adli soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.