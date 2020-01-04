Yavuzeli’nde kan bağışı kampanyası düzenlendi

Yavuzeli ilçesinde Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasında 50 ünite kan toplandı.

Toplanan 50 ünite kan Türkiye Kızılay Derneği Gaziantep Kızılay Kan Toplama Merkezi görevlileri tarafından alınırken, kampanyaya destek veren daire amirleri ve vatandaşlara teşekkür edildi. ‘Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır’ sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına Yavuzeli ilçe merkezi ve bağlı mahallelerdeki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yavuzeli Kaymakamlığı ve Kızılay tarafından ortaklaşa düzenlenen kampanya Mustafa Taşar Meydan’ında 10.0018.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Kan bağışına ilçe merkezindeki vatandaşın ilgi gösterdiğini belirten yetkililer, 50 ünite kan bağışı sağlandığını ve bir ünite kanın üç kişinin hayatını kurtardığını vurguladı. Yetkililer kan bağışında bulunan herkese teşekkür ederken, vatandaşlar da kan bağışı kampanyasında görev alan 1 doktor, 4 sağlık ekibi ve 1 personelini gayretleri için takdir etti.

GAZİANTEP 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:11

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