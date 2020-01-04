Kuyumcu hırsızı kamerada

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Gaziantep’te bir kuyumcuya giren hırsızın altınları alıp kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi'nde bir kuyumcu dükkanına altın alma bahanesiyle giren hırsız, kuyumcunun altınları gösterdiği sırada altınları alıp kaçtı. O anlar kuyumcunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekipleri, hırsızı kısa sürede yakaladı.

GAZİANTEP 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:11

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