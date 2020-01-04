Gaziantep'te, kapkaç şüphelileri tutuklandı

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GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, motosikletle 6 kapkaç olayına karışan 2 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri saptanarak yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Nizip'te son bir ay içerisinde 6 kişi, yolda yürüdükleri sırada motosikletli iki kişinin çanta ve telefonları kapkaç yöntemiyle çalındı. Mağdurların şikayetlerinin ardından çalışma başlatan polis, kapkaç olaylarının yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarından, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Polisler, kapkaç suçunu işlerken yüzlerini gizleyen iki şüpheliyi adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bu arada, şüphelilerin çaldıkları eşyaları satın alan kişi hakkında da ayrıca işlem başlatıldı.



GAZİANTEP 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:11

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