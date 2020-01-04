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Gaziantep Mutfağı’nın tanıtımına inovatif dokunuş QR kodlu Antep yemekleri kataloğu geliştirildi

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim ARGE ve İnovasyon Daire Başkanlığı'ndan, Antep Mutfağı'nın tanıtımına inovatif dokunuş geldi.

Gaziantep Mutfağı’nın tanıtımına inovatif dokunuş QR kodlu Antep yemekleri kataloğu geliştirildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim ARGE ve İnovasyon Daire Başkanlığı’ndan, Antep Mutfağı’nın tanıtımına inovatif dokunuş geldi.
Başkanlık, Dünya’nın en lezzetli yemekleri arasında yerini alan Antep mutfağının tanıtımı için harekete geçti, bakır şekerlik içerisine yerleştirdiği QR kod uygulamalı yemek tariflerinin bulunduğu İngilizceye çevrilmiş katalog geliştirdi. Türkiye’de ilk ve tek olan uygulama, ev hanımlarının mutfaktaki rehberi olacak.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Kreatif Şehirler Ağı’nda (UCCN) Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olma niteliğini taşıyan Gaziantep, mutfağının tanıtılması ve tattırılmasını sağlamak amacıyla çalışma başlattı.
Türkiye’de ilk kez Büyükşehir Belediyesi çatısı altında kurulan Ekonomik Gelişim ARGE ve İnovasyon Daire Başkanlığınca kentin zengin mutfağının tanıtım çalışmalarına teknolojik katkı sunuldu. Başkanlık, bakır şekerlik içerisine yerleştirilen QR kod uygulamalı yemek kataloğu hazırladı. Bakır şekerlik içerisinde QR kod uygulamalı Antep mutfağına özgü 22 çeşit yemek tarifinin bulunduğu İngilizce diline çevrilmiş katalog geliştiren başkanlık, önemli bir çalışma yürüttü. Bakır şekerlik, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in makam odası olmak üzere havalimanına, otellere, iş yerlerine, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarına konulacak.
Arslan: “Yemek tariflerinde bile inovasyon olur”
Konuyla ilgili bilgiler veren Ekonomik Gelişim ARGE ve İnovasyon Daire Başkanı Meryem Arslan, yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.
QR Kod okuyucu uygulamasının daire başkanlığı tarafından hazırlandığını belirten Arslan, “Belli başlı yemek çeşitlerini aldık, bu yemekleri QR kodla tanıttık. Kişi, uygulama üzerinden bu kodu tarattığı zaman, direkt o yemeğin tarifini, yemek yapımında kullanılan malzemelere ulaşabilir. Bu uygulamayla, hem Gaziantep yemekleri tanıtılacak hem de Antep gastronomisini teknolojiyle bağdaşlaştırılacak. İnovasyonun sadece akıllı şehircilikle ilgili olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Bu yöntemle, yemekte bile, yemek tariflerini verirken bile inovasyon olabileceğinin mesajını veriyoruz. Biliyorsunuz yurt dışı tanıtımında İngilizce büyük bir önem arz ediyor. Tarifler, Türkçe dışında şu anda İngilizceye çevrildi. Daha sonrasında Çin’le geliştirilen ilişkiler doğrultusunda Çinceye de çevrilebilir. Böyle ilerlemeye devam edeceğiz. Bu şekilde bir yol haritası çizdik.
“QR kodu okutularak tariflere ulaşılabilecek”
Tanıtım esnasında yurt dışı seyahatlerde kullanılacak bakır şekerlik içerisine yerleştirilen QR kod uygulama, kontak kurulan kişilere sunulacak. Pratikliğiyle faydalanılması öngörülecek. Bunun dışında yurt içinde de çeşitli makam ziyaretlerinde kullanılabilir. Bu aslında herkeste, her yemek masasında olması gereken bir çalışmadır. Bu yüzden yaygınlaşmasına çalışacağız. Hedefimiz, Gaziantep lezzetini gerek Dünya’ya gerekse de ülke içerisinde tanıtmak, bunu teknolojik bir dokunuşla gerçekleştirmektir. İnsanlar artık, tarif aramak yerine direkt kendileri herhangi bir tarif seçerek, bu tariflerin sahibi lezzetlere ulaşabilecek. Bu sayede Gaziantep lezzetler hem tanıtılmış olacak hem de bütün mutfaklara, yemek masalarına girmiş olacak. Yemek tariflerini GAZİKÜLTÜR AŞ’nin Dünya 2’nciliği almış bir kitabından aldık. Tamamen araştırmalar sonucu oluşturulmuş yerel ürünlerin olduğu kitaptan alarak yaptık. Ekonomik Gelişim ARGE ve İnovasyon Daire Başkanlığı olarak bu kitaptaki emekle kültüre, inovatif ve teknolojik bir dokunuşla ulaşmaya çalışıyoruz. Bu projeyi, dışarıdan destek almadan tamamen kendi imkanlarımızla çıkarıyoruz. Böyle bir uygulama Türkiye’de ilk ve tek. Yemek tanıtımlarını teknolojiyi uygulayarak geliştirme ilk defa bizim elimizle yapılacak. Ev hanımları için yemek yapma zorlu bir süreç. Bu ürünle biz yemek isimlerini vermişiz onlar sadece yemek isimlerini seçecekler, QR kodu okutarak bu tariflere ve malzemelere ulaşacaklar. Estetik duruşuyla da hem görsel anlamda istedikleri yere koyacaklar hem de ellerinin altında olacak” dedi.

GAZİANTEP

04 Ocak 2020 Cumartesi

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