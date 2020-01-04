Büyükşehir’den “Aktif Çocuklar Spor Okulları” projesi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğinde hayata geçirilen “Aktif Çocuklar Spor Okulları” projesiyle çocukların fiziki ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunuldu.

“Spor Dostu Gaziantep” kimliğiyle gerek ulusal gerekse uluslararası arenada adını duyurmayı başaran Büyükşehir Belediyesi, “Aktif Çocuklar Spor Okulları” projesiyle basketbol başta olmak üzere atletizm, voleybol, karate ve tekvando dalında eğitim imkanı sundu. 300 çocukla başlanan proje kapsamında 23 Kasım 2019’da Perilikaya Spor Salonu’nda düzenlenen eğitimlerde; çocukların duyu ve algı becerilerini geliştirmek amaçlanıyor. Başvuruların devam ettiği eğitimler, cumartesi ve pazar günleri gerçekleşecek, çocuklara eğitimlerde sporun yararları anlatılacak.

GAZİANTEP 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:33

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.