Araçların camını kırıp hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri, araçların camını kırarak hırsızlık yapan şahsı yakaladı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri, Şehitkamil ilçesinde meydana gelen otodan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Şahsın bir aracın camını kırarak içeri girmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kamera görüntülerinden yola çıkarak şahsın kimliğini tespit etti. Polisin kısa sürede Yakaladığı şahıs tutuklandı.
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05 Ocak 2020 Pazar
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