Araçların camını kırıp hırsızlık yapan şahıs yakalandı

İstanbul trafiği en çok onlara yarıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri, araçların camını kırarak hırsızlık yapan şahsı yakaladı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri, Şehitkamil ilçesinde meydana gelen otodan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Şahsın bir aracın camını kırarak içeri girmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kamera görüntülerinden yola çıkarak şahsın kimliğini tespit etti. Polisin kısa sürede Yakaladığı şahıs tutuklandı.

GAZİANTEP 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:34

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.