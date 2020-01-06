Acarsan Holding’in ödül gururu Acarsan Holding’e Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmet Ödülü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan Acarsan’a anlamlı ödül

"Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi" listesine 98. sıradan giren Acarsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Universal Acarsan, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) tarafından düzenlenen Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmet Ödülleri töreninde ödüllendirildi. Düzenlenen törende Acarsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Acar ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dan aldı.

Uluslararası inşaat sektörünün en prestijli dergilerinden ENR'nin (Engineering News Record) yurt dışında gerçekleştirdikleri dev yatırımlardan elde ettikleri gelire göre belirlediği, "Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi" listesinde Universal Acarsan 98.sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenen Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmet Ödülleri ödül töreninde Acarsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Acar’a ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan verdi. Türkiye’yi dünyanın farklı ülkelerinde başarıyla temsil eden Acarsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Acar’ı kutlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ülke ekonomisine sağladığı katkılardan dolayı Acar’a teşekkür etti.

Aldıkları ödülden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Acarsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Acar, “Uluslararası piyasalarda ülkemizin bayrağını başarı ile dalgalandırıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İş hayatına atıldığım ilk günden beri söylediğim gibi 'hep iyiye, daha iyiye' hedefini sürdüreceğiz. Gerek ülkemizdeki yatırımlarımız, gerekse yurt dışındaki yatırımlarımız Türkiye’ye önemli katma değerler sağlamakta, sağlanan istihdam ve katma değerle ülke ekonomimize büyük destek vermekteyiz. Bugün aldığımız bu ödül önümüzdeki süreçlerde gerçekleştireceğimiz yatırımlarımız için bizlere önemli bir moral kaynağı olmuştur” dedi.

Acarsan Holding'in Türkiye’nin uluslararası alandaki en büyük gururu

Temelleri 1977 yılında M. Selim Acar tarafından atılan Acarsan Holding, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat potansiyelini sürekli arttırarak, küresel piyasalarda Türkiye'nin yüz akı firmalarından biri haline geldi. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, Irak, Libya, Kuzey Afrika, Ortadoğu ülkelerinin de destekçi firmalarından olan Acarsan Holding inşaat, gıda, enerji, sağlık ve otomotiv sektörüne liderlik yapan projeler ve yatırımlarla ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Türkiye'de Acarsan Holding'in inşaat alanında ayrıca Gaziantep'in bir başka büyük şirketi Şireci Grup ile üstlendiği Türkiye'nin ve bölgenin simge yaşam alanı projesi ICONOVA gibi dev yatırımları da bulunuyor.

GAZİANTEP 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:12

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