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GAHİB 2019 yılının halı sektöründe Türkiye’nin ihracat şampiyonu GAHİB 139 ülkeye 1 milyar 697 ...

İHA

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), sektörün geneli ile ilgili kurum ve kuruluşları bir araya toplayarak 2019 yılının değerlendirmesini yaparken 2019 yılı ve sonrasına yönelik çeşitli değerlendirmeler yapıldı. Toplantıya başkanlık yapan GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, "Şu an makine halısında 139 ülkeye 1 milyar 697 milyon 879 bin dolarlık ihracat ve 45 bin civarında bir istihdamla dünyada en önemli üretim merkeziyiz. Temel hedefimiz ise bulunduğumuz zirvede kalıcı hale gelmek, yatırımlarımızı güçlendirirken beşeri sermayeye yatırım yapmaktır" dedi.

GAHİB 2019 yılının halı sektöründe Türkiye’nin ihracat şampiyonu GAHİB 139 ülkeye 1 milyar 697 milyon 879 bin dolarlık halı serdi

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), sektörün geneli ile ilgili kurum ve kuruluşları bir araya toplayarak 2019 yılının değerlendirmesini yaparken 2019 yılı ve sonrasına yönelik çeşitli değerlendirmeler yapıldı. Toplantıya başkanlık yapan GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, “Şu an makine halısında 139 ülkeye 1 milyar 697 milyon 879 bin dolarlık ihracat ve 45 bin civarında bir istihdamla dünyada en önemli üretim merkeziyiz. Temel hedefimiz ise bulunduğumuz zirvede kalıcı hale gelmek, yatırımlarımızı güçlendirirken beşeri sermayeye yatırım yapmaktır” dedi.
Makine Halıcılığının geleceğinin tartışıldığı ve yeni yol haritasının belirlendiği toplantıya GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan başkanlık yaparken gerçekleştirilen halı istişare toplantısına Gaziantep Halıcılar ve Dokumacılar Odası Başkanı Mehmet Törer ile Gaziantepli halı üreticileri ve ihracatçıların yüksek katılımı dikkat çekti. GAHİB Başkanı Kaplan, 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetleri ana başlıklar altında anlatarak 2020 hedefleri hakkında bilgiler verdi.

GAHİB 2019 yılının halı sektöründe Türkiye’nin ihracat şampiyonu
2019 yılında halı sektörünün Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ihracat açısında birinci sektörü olduğunu ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan gerçekleştirilen toplam ihracat rakamının bir önceki yıla oranla yüzde 12,7’lik artışla 1 milyar 697 milyon 879 bin dolar dolar olduğunu ifade ederek, “Türkiye’nin en önemli sektörleri arasında yerini alan makine halı sektörü 2019 yılında gerek Gaziantep gerekse bölgemizin ihracatta sektör birincisi olurken Türkiye genelinde birliğimiz en fazla halı ihraç eden birlik olma unvanını korumuştur. Bu başarı öyküsüne katkı sağlayan bütün üretici ve ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum” dedi.

GAHİB 2020 URGE projeleriyle konuşulacak
Başkan Kaplan yaptığı değerlendirmede 2020 yılında yürütülecek olan URGE projelerinin hazırlandığını belirterek, “Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından 'Makine Halısı Kümelenme Projesi 1', 'Makine Halısı Kümelenme Projesi 2' ve 'Makine Halısı Kümelenme Projesi 3' isimli üç adet proje başvurusu Ticaret Bakanlığı tarafından destek kapsamına alınmış olup ilk aşama olan ihtiyaç analizi aşaması tamamlanarak Bakanlık onayına sunulmuştur. Toplamda 121 firma üç yıl boyunca bu projelerde yer alabilecek ve proje kapsamında Birliğimizce gerçekleştirilecek faaliyetlerde yüzde 75 devlet desteği alabilecektir” dedi.

Halıda millileşme hamlesi devam edecek
Halı sektörünün yüzde 70 civarında dışa bağımlı bir sektör olduğunu belirten Başkan Kaplan, dışa bağımlılığı azaltmak için Millileşme Komisyonunun aktif çalışmaya başladığını belirterek, “Sektörümüzün en ciddi maliyet kalemlerinden makine, sarf malzemesi, yazılım ve hammadde gibi ithalata bağlı ürünlerin en azından bir kısmının üniversitesanayi iş birliğinde yerelden temin edilebilmesi adına çalışmalara başlanmıştır. Makine kartlarının yerelde üretimi ve milli yazılım ile ilgili Gaziantep Üniversitesi bünyesinde yer alan Teknopark yetkilileri ve Halı firma yetkilileri görüşerek istenilen ürünler için çalışmalara başlamıştır. Görüşmeler neticesinde sektörde ihtiyaç duyulan ürünlere öncelik verilmesi, tamiratı noktasında yerelden destek alınması kararlaştırılmıştır. Mevcut ve yabancı sermayeli desen tasarım programlarına alternatif, yerli ve milli yazılım programına destek için Birliğimiz öncülüğünde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. 2020 yılında millileşme komisyon faaliyetlerimize ara vermeden devam edilecek ve bir an önce söz konusu maliyet kalemlerinin millileştirilmesi amaçlanmaktadır” dedi.

“Beşeri sermayeye yatırımı arttıracağız”
Halı sektörünün geleceği açısından beşeri sermayeye yatırımın önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Kaplan, sektörün geleceğe sağlıklı taşınabilmesi için bütün firmaların bu yönde çalışmaları desteklemesi gerektiğini ifade ederek, “Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin çoğunluğunun aile şirketi olması sebebiyle hem kurumsallaşmayı sağlamak hem de yeni nesil gençleri sektöre adapte edebilmek amacıyla, genç yönetici adaylarına yönelik olarak uzun süreli bir Yönetici Geliştirme Programı yürütülmektedir. Bu komisyon neticesinde, iki haftada bir Birliğimiz hizmet binasında eğitim verilmektedir. İnovatif bakış açısı ile profesyonel dünyada geçerli bilgilere dayalı olarak hazırlanan bu program, katılımcıların yöneticilik kabiliyetlerini geliştirmeyi ve liderlik vizyonuna değer katmayı hedeflemektedir. Program, daha fazla genç yönetici adayına erişebilmek amacıyla 2020 yılında da devam edecektir” dedi.

“Değişim ve dönüşümün olmazsa olmazı eğitim”
Eğitimin sektörün geleceği için büyük önem taşıdığına da dikkat çeken Başkan Kaplan, GAHİB bünyesinde düzenlenen eğitimlerle ilgili bilgiler de vererek, “Sektörün ihtiyaç duyduğu personelleri yetiştirmek, sektörde kalifiye personel açığını kapatmak, ÜniversiteSanayi iş birliğini güçlendirmek, meslek liseleri ve üniversitelerde ilgili bölümlerin açılması, var olan bölümlerin donanım yazılım ve müfredat olarak sektöre cevap verebilecek şekilde güncelleştirilmesi konularında çalışmalar yapılmaktadır” dedi.

“Üniversitelileri eğiterek halı sektöründe istihdam sağladık”
Üniversite mezunu gençlerin eğimine önem verdiklerini, Dış Ticaret Uzmanı Yetiştirme Programı ve Bilgisayar Destekli Halı Tasarım Eğitimi verilerek sektörde önemli görevler üstlenecek gençler kazandırdıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Kaplan “Bu kapsamda; Dış Ticaret Uzmanı Yetiştirme Programı; 16 Temmuz3 Eylül 2019 tarihleri arasında Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ve İŞKUR iş birliğiyle Üniversite mezunu gençlere yönelik olarak başlatılmıştır. 20 öğrenci 250 saat süren eğitimlerini tamamladıktan sonra özel sektör temsilcileri ile bir araya getirilmiş ve tamamına yakını Gaziantep'te faaliyet gösteren halı firmalarında işe başlamıştır. Bu programın, 2020 yılında 2 defa gerçekleştirilmesi planlanmaktır. Bilgisayar Destekli Halı Tasarım Eğitimi; Sektörde uzman eğitmenler tarafından üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi Mezunlarına yönelik 19 Ağustos 13 Eylül tarihleri arasında 133 saatlik bir eğitim verilmiştir. Eğitim kapsamında gerçekleştirilen; fabrika ziyaretleri, firma tasarımcıları ile çalıştaylar ile kursiyerler, sektör hakkında detaylı bilgi sahibi olmuştur. Eğitim, tamamen makine halısı imal eden firmalarımızın pratik ihtiyaçları gözetilerek tasarlanmıştır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler iş görüşmeleri yapmak için sektör temsilcileriyle bir araya getirilmiştir. Kursiyerlerin yarısından fazlası halı firmalarında işe başlamıştır. Bu eğitimlerin, 2020 yılı ve sonraki yıllarda düzenli olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır” dedi.

“2019 halı istişare toplantısı verimli geçti”
Halı sektörünün işin taraflarıyla masaya yatırıldığı 2019 Yılı Halı İstişare Toplantısının verimli geçtiğini de sözlerine ekleyen GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, toplantıda sektörle ilgili birçok sorunun masaya yatırıldığı, yeni projelerin gündeme getirildiği ve yurt dışı pazarlarla ilgili yapılan analiz çalışmalarının üyelerle paylaşıldığını ifade ederek 2020 yılı için GAHİB’in 1 milyar 800 milyon dolarlık ihracat hedeflediğini de sözlerine ekledi.

GAZİANTEP

06 Ocak 2020 Pazartesi

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