Çalışan Gazeteciler Günü SANKO Park’ta ödüllü tavla turnuvası düzenlenecek

Sanko Park Alışveriş Merkezi, her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne özel ödüllü tavla turnuvası düzenliyor.

Çalışan Gazeteciler Günü’ne özel olarak düzenlenen turnuva 11 Ocak Cumartesi günü 13.0015.00 saatleri arasında Sanko Park 3. kat eğitim ve konferans salonunda gerçekleşecek. Turnuvaya katılacak basın mensuplarına birer adet tavla hediye edilecek.

Turnuvada birinci 2.000 TL, ikinci 1.500 TL, üçüncü 1.000 TL değerinde Sanko Park Kart kazanacak. Bir kişiye ise mansiyon olarak 500 TL tutarında Sanko Park Kart verilecek. Takdim edilecek kartlar ile Sanko Park’ta bulunan her mağazadan alışveriş yapılabilecek.

Turnuvaya katılmak isteyen basın mensupları 0342 336 60 66 numaralı telefon numarasından veya Sanko Park zemin kat danışma bankosundan başvuru yapabilecekler.

SANKO Park

2009 yılında faaliyete başlayan Sanko Park, toplam 127 bin 489 metrekare inşaat alanı ve 56 bin 144 metrekare kiralanabilir alanı ile bünyesinde her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza bulundurmaktadır.

Sanko Park'ın marka karmasında H&M, Mars Athletic Club (MAC), OXXO, Boyner, Network, Kahve Dünyası, Tekzen, Paşabahçe, Mudo, Beymen, Beymen Club, W Collection, Marks&Spencer, Swarovski, LCW, Media Markt, D&R, Twist, Toyzz Shop, Migros, İpekyol, Kitikate, Kiğılı, Mango, Koton, Flo, B&G Store, Alaçatı Muhallebicisi, L'occitane, GSSTORE, Fenerium gibi markaların yanı sıra Sanat Galerisi yer almaktadır.

Sanko Park’ta, 3 bin 389 metrekare alanı ve 10 adet sinema salonu ile hizmet veren Avşar Sinemaları’nda vizyondaki filmleri takip ederken, Play Park tarafından işletilen 4 bin 271 metrekare alana sahip bowling ve eğlence merkezi ile gençlere eğlenceli vakit geçirme imkanı sunuluyor. Bin 600 metrekare alanda hizmet veren Mars Athletic Club ile spordan vazgeçemeyenler için donanımlı bir spor salonuna sahip olan Sanko Park, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenler için hizmet veriyor.

Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2019 yılına kadar toplamda 450’den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 260 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir.

Bin 200 araç kapasiteli kapalı otoparkının yanında 50 araç kapasiteli Vale Park ile ziyaretçilerini ağırlayan Sanko Park, ziyaretçilerine ayrıcalıklı hizmet sağlıyor.

