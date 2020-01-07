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Türk halı markaları 2020 koleksiyonlarını Almanya'da görücüye çıkarıyor Türkiye’den 190, ...

İHA

Dünya halı sektörünün nabzının attığı ve 70'e yakın ülkeden 1.400'ün üzerinde firmanın katılımcı olarak yer alacağı Domotex Hannover 2020 Uluslararası Halı Ve Zemin Kaplama Fuarı 1013 Ocak 2020 tarihleri arasında Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilecek.

Türk halı markaları 2020 koleksiyonlarını Almanya'da görücüye çıkarıyor Türkiye’den 190, Gaziantep’ten 102 marka Domotex Hanover’a gidiyor Gaziantepli halıcılar 2020 koleksiyonlarını Domotex’te dünyanın beğenisine sunacaklar

Dünya halı sektörünün nabzının attığı ve 70’e yakın ülkeden 1.400’ün üzerinde firmanın katılımcı olarak yer alacağı Domotex Hannover 2020 Uluslararası Halı Ve Zemin Kaplama Fuarı 1013 Ocak 2020 tarihleri arasında Almanya’nın Hannover kentinde gerçekleştirilecek.
Dünya makine halıcılığının başkenti olan Gaziantep’ten 102 firmanın katılacağı fuarla ilgili hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan “Türkiye makine halıcılığı sektöründe zirvede tek başınadır. Türkiye’nin halı üretim ve ihracatının merkezi ise Gaziantep’tir. Dünya halı sektörünün en önemli aktörleri arasında yer alan Gaziantepli halıcılarımız, uluslararası halı fuarlarına katılarak sektördeki pazar paylarını arttırırken ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlamaktadır. Bu yıl Gaziantep’ten Domotex Hannover 2020 Zemin Kaplamaları Fuarına toplam 102 Gaziantep kökenli firmamızla katılıyoruz. Halıcılarımızın ulaşımı ve ürünlerinin nakliye kolaylığı olması açısından her yıl olduğu gibi bu yıl da 9 Ocak Perşembe günü Gaziantep’ten charter uçak servisi ile Hannover’e doğrudan uçacağız. Fuar süresince geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda Türk halı markalarının sergilendiği stantların ilgi odağı olacağına inanıyoruz. Birçok ülke bizim ürünlerimizi ve 2020 koleksiyonlarımızı merakla bekliyor. Bu fuarlar yenilikleri ve rakip ülkelerin ortaya koyduğu performansın gözlemlenmesi açısından da büyük önem taşıyor. Gaziantep’ten stant açmayan çok sayıda firma temsilcilerimiz de fuara ziyaretçi olarak katılmaktalar. Firmalarımızın her yıl olduğu gibi bu yıl da rakip ülke firmalarıyla rekabeti esas alacaklarına ve fuar süresince birlik ve beraberlik içerisinde hareket edileceğine dair inancım tamdır. Fuarın hem sektörümüz hem de ülkemiz adına başarılı geçmesini diliyorum" dedi.
"Türkiye Domotex Hannover 2020'ye damga vuracak"
Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, fuarda metrekare bazında Türkiye’nin geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da lider ülke olduğunu ifade etti. Kaplan, “Fuarın tamamı 106 bin 321 metrekare alandan oluşmaktadır. Türk firmaları 190 stant içinde toplam 26 bin 678 metrekare alana yerleşmektedirler. Bu anlamda fuarın en büyük katılımcı ülkesi yıllardır olduğu gibi bu yıl da Türkiye olacaktır. Türkiye’den katılan firmaların 102’si yani yüzde 54’ü Gaziantep’ten katılmaktadır. Gaziantep’ten katılan firmaların stant büyüklüğü ise 18.869 metrekare olup Türkiye için kullanılan alanın yüzde 70,8’ine karşılık gelmektedir. Sektör temsilcilerimiz, 2020 yılı koleksiyonlarını ve yenilikçi ürünlerini fuar süresince sergileyerek dünyanın birçok ülkesinden gelecek olan ziyaretçiler ile ticari iş birliği sağlayacaktır. 2020 yılının sektörümüz için önemli bir yıl olacağına ve yıl sonu hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyor, fuarın ülkemiz ve halı sektörü için başarılı geçmesini temenni ediyorum” dedi.

GAZİANTEP

07 Ocak 2020 Salı

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