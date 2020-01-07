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Şehitkamil'de 2019 yılında da yatırımlar hızla devam etti

İHA

Gelecek nesillere yaptığı yatırımlarda amaçladığı 'sıfır atık' hedefiyle çalışmalarını sürdüren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "2019 yılı içerisinde toplam 8 bin 953 ton atığı geri dönüştürdük ve 115 bin 753 ağacı kesilmekten kurtardık" dedi.

Şehitkamil'de 2019 yılında da yatırımlar hızla devam etti

Gelecek nesillere yaptığı yatırımlarda amaçladığı ‘sıfır atık’ hedefiyle çalışmalarını sürdüren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “2019 yılı içerisinde toplam 8 bin 953 ton atığı geri dönüştürdük ve 115 bin 753 ağacı kesilmekten kurtardık” dedi.
Göreve geldiği andan itibaren uyguladığı sürdürülebilir çok sayıda projeyle bugüne kadar gelecek nesiller adına çok önemli kazanımlar elde eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, daha yaşanabilir bir çevre için tüm gayretleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. 2019 yılı boyunca uygulanan projelerle binlerce atığın doğaya zarar vermesinin önüne geçtiklerini kaydeden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, uyguladıkları MÖP, EMÖP ve Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor projeleriyle ‘sıfır atık’ hedefine her geçen gün biraz daha yaklaştıklarını söyledi. Yürüttükleri çalışmalarda çevre kirliliğinin önüne geçmenin yanı sıra ülke ekonomisine katkı sunmayı da hedeflediklerinin altını çizen Başkan Fadıloğlu, geri dönüşüm konusuyla ilgili çalışmaların aralıksız süreceğini söyledi.
Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Geri Dönüşüm Projesi ile önceki yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da önemli rakamlara ulaştıklarını belirten Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan MÖP Tesisi sayesinde 2019 yılında toplam 8 bin 953 ton katı atık dönüştürdükleri bilgisini verdi.
115 Bin 753 Ağaç Kesilmekten Kurtuldu
MÖP Geri Kazanım Projesi kapsamında 2019 yılı içerisinde toplam 8 bin 953 atığın dönüştürülmesiyle büyük kazanımlar elde ettiklerine işaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:
“Sadece 2019 yılında üretilen hizmet sayesinde bin 325 megawaat elektrik, 5 bin 15 ton su, 5 bin 286 metreküp fueloil enerjisinden tasarruf yapıldı. Yine bu kapsamda doğaya atılması durumunda büyük zarar oluşturan 213 bin adet atık pil toplandı. En önemli kazanım ise 115 bin 753 ağaç kesilmekten kurtuldu. MÖP Projesi ile bağlantılı hayata geçirilen Yeşeren Kalemler Projesi kapsamında 27 bin 875 ‘yeşeren kalem’ dağıtıldı. 2019 yılı içerisinde 9 bin 325 vatandaşa ulaşıldı ve çevreye karşı daha duyarlı olmaları konusunda bilgilendirildi. Atık yönetimi ve çevre konulu eğitim projesi kapsamında 2 bin 724 öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları düzenlenmiş ve tesislerimize 2 bin 434 öğrenci ziyaret ederek geri dönüşümü ve atık yönetimini yerinde inceledi. Bu kapsamda öğrencilere 950 kırtasiye seti, 4.140 boyama kitabı dağıtıldı. İlimizde düzenlenen etkinliklerde açılan çevre stantlarında sıfır atık yönetimi ve çevre konusunda bilgilendirici 5 bin 383 broşür, 14 bin 940 yeşeren kalem, 8 bin 700 boyama kitabı, 5 bin MÖP çantası, bin 344 kırtasiye seti dağıtıldı.”
Toprak, EMöp Projesi İle Korunuyor
EMÖP Projesine bağlı kurulan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi sayesinde tonlarca atığın toprağa vereceği zararı önlediklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Eskimiş, bozulmuş ve kullanılamayan büyük ev aletleri, küçük ev aletleri, bilgisayar ve parçaları, aydınlatmalar, ısıtıcılar, iş aletleri, elektronik oyuncaklar, atık piller, akümülatörleri toplayarak bir yandan doğa korunurken diğer yandan da ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. 2018 yılında uygulamaya başlanan proje kapsamında 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinde 2019’da; 13 bin 71 kilogram atık elektrikli ve elektronik eşya, 746 kilogram atık yağ, 3 bin 380 kilogram atık pil, 546 kilogram atık akü, 12 bin 333 kilogram ömrünü tamamlamış lastik, 8 bin 520 kilogram hacimli atık toplandı” şeklinde konuştu.
Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor
2018 yılında geri dönüşümde yeni bir dönem başlattıklarını anımsatan Başkan Fadıloğlu, “Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor, sloganıyla başlatılan proje kapsamında giysi kumbaraları aracılığıyla toplanan kıyafetler; yıkanıp, ütülendikten sonra paketleyerek yeni sahiplerine ulaştırılıyor. Kullanılmayacak durumda olan kıyafetler, geri dönüşüm kapsamında ekonomiye kazandırılıyor. Toplumsal yardımlaşmayı ve dayanışmayı da arttıran proje kapsamında 2019 yılı içerisinde 44 bin 284 kilogram kullanılmış giysi ve kıyafet malzemesi toplandı, 45 bin 126 adet giysi ve tekstil ürünleri, gerekli bakım ve temizlik işlemlerinden geçtikten sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı” açıklamasında bulundu.
Enkaz Ve Tadilat Atıklarının Kontrolü Ve Yönetimi
İlçe sınırları içerisinde tadilat ve inşaat çalışmaları sonucu oluşan tadilat ve moloz atıklarının gelişi güzel çevreye bırakılmasının ve uygunsuzca boş arazilerde bertaraf edilmesinin önüne geçilmesi adına tadilat ve moloz atıklarının yönetimiyle ilgili çalışma yaptıklarını bildiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “Tadilat ve moloz atıklarının görüntü kirliliği oluşturmasını engelleyerek atıkları değerlendiriyoruz. Şehitkamil Belediyesi olarak son 1 yıl içerisinde 299 kez vatandaşa konteyner hizmeti vererek toplam 748 ton tadilat ve moloz atığının bertarafı için gerekli transferi sağladı” diye konuştu.
Yeraltı Çöp Konteyneri Sistemi İle Evsel Katı Atıkların Toplanması
Çöplerin toplanması noktasında akıllı toplama sistemine geçtiklerini anlatan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “Daha temiz ve etkin katı atık toplama sistemini oluşturma, çevre bilincini ve duyarlılığını arttırma, böylece sürdürülebilir ve yaşanabilir temiz bir çevre oluşturma hedefi doğrultusunda çöp toplama hizmeti yeraltı çöp konteyneri sistemi ile yapılmaya başlandı. İlçemizde yeni imara açılan bölgelerdeki veya alışveriş merkezleri gibi evsel katı atık çıkış miktarının artış gösterdiği alanlardaki 60 noktaya yeraltı çöp konteyneri konularak akıllı toplama sistemine geçişin de ilk adımı atıldı. Aynı zamanda yeraltı çöp konteyneri kullanımı sayesinde görüntü kirliliği ve kötü koku oluşumu önlenerek oluşabilecek çevre kirliliği ve rahatsızlığının önüne geçildi. Ayrıca, 7 okuldan 7 bin öğrencinin katılımıyla çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak adına temizlik etkinliği gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP

07 Ocak 2020 Salı

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